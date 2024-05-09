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На билбордах в Казани разместили фотографии участников Великой Отечественной войны
В честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на десяти билбордах столицы Татарстана появились фотографии ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Билборды расположились на проспектах Ибрагимова, Ямашева и Победы, улицах Чистопольской, Арбузова, Гвардейской, на Оренбургском тракте и других участках.
На билбордах изображены участники Великой Отечественной войны, чья жизнь связана с Казанью. Среди них – Александр Шахназаров, Харис Салихов, Алексей Комлев и Александр Малов.
Напомним, трансляция портретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на телеканалах, медиафасадах и экранах городов по всей России в этом году станет одним из основных форматов проведения акции «Бессмертный полк».
В поддержку акции «Бессмертный полк» на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» показывают портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Фотографии участников войны и труженников тыла будут появляться сегодня с 8 утра до 23 часов.
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
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