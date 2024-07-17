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На 52% выполнен капремонт легкоатлетического манежа казанского стадиона «Тасма»
В столице Татарстана на 52% выполнены работы по капитальному ремонту легкоатлетического манежа стадиона «Тасма». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Работы в манеже, построенном в 1976 году, начались в марте. Строители расширили лестничные марши, в ближайшее время они установят на них металлоконструкции. С правой стороны манежа обновлены окна, а с левой завершается расширение оконных проемов.
Рабочие также оштукатурили стены санузлов, отремонтировали кровлю и установили пожарный гидрант. Сейчас они меняют электрические сети, шпаклюют стены и потолки, ведут сантехнические работы, пояснили в городском Комитете физической культуры и спорта.
Вместе с тем в манеже стадиона «Тасма» еще предстоит обновить беговые дорожки, выполнить гидроизоляцию фундамента, заменить окна и двери.
Ранее в Казани в рамках подготовки к прошедшим в июне Играм БРИКС отремонтировали футбольно-атлетический манеж Центрального стадиона. Подробнее об изменениях, через которые прошел этот спортивный объект в целом, можно прочитать в материале «Татар-информа».
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