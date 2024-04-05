Новые трибуны и старый газон: как изменится Центральный стадион в Казани к Играм БРИКС

Сегодняшним прохладным утром проинспектировать работы на стадионе прибыл мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От Центрального стадиона остался только скелет

Сегодняшним прохладным утром проинспектировать работы на стадионе прибыл мэр Казани Ильсур Метшин. Журналисты приехали на место чуть раньше, чтобы посмотреть на то, как проходит реконструкция, на которую стадион был закрыт еще в декабре прошлого года.

Сейчас от Центрального остался только скелет. Сиденья убраны, как и беговые дорожки вокруг поля. На воротах осталась висеть сетка, сейчас уже больше напоминающая рыболовную.

Сейчас от Центрального остался только скелет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После приезда СМИ работа на нем не останавливалась. Строители возводили леса и продолжали демонтировать то, что осталось от чаши.

«Ребята, берем кувалды, сейчас кино снимать будем», – скомандовал бригадир одной из бригад при виде журналистов.

По прибытии Ильсура Метшина представитель подрядной организации презентовал ему схему того, как будет выглядеть стадион после реконструкции.

По прибытии Ильсура Метшина представитель подрядной организации презентовал ему схему того, как будет выглядеть стадион после реконструкции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зрительских мест будет на 10 тыс. меньше

Самым большим визуальным изменением станет расположение зрительских кресел, которых станет меньше почти на 10 тыс., а выполнены они будут в белом, сером и оранжевом цветах.

Вместимость стадиона снизится с 25 до 14,9 тыс. Это связано с новыми требованиями по размещению зрителей. Расстояние между креслами увеличится.

Цветовое решение для зрительских кресел выбрано не случайно, пояснил генеральный директор генподрядчика компании, занимающегося реконструкцией, Булат Ахметгараев.

Самым большим визуальным изменением станет расположение зрительских кресел, которых станет меньше почти на 10 тысяч Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цвет выбран нейтральный, от оранжевого через серый к белому. Такое решение позволит создать приятную картинку без резких ярких акцентов. Они будут выполнены в пиксельном варианте, поэтому даже когда зрителей не много, будет создаваться ощущение заполненности стадиона», – отметил он.

При этом принципиально на стадионе ничего меняться не будет, кроме зрительских кресел.

«На стадионе прошли самые значимые события спортивной истории Казани»

Стадион был построен в 1960 году и за это время подарил болельщикам огромное количество впечатлений. Здесь проходили турниры по легкой атлетике и футболу разных уровней, от республиканских до международных.

Но главные воспоминания зрителей, пожалуй, связаны с выступлениями «Рубина». Именно на Центральный приезжали в свое время такие игроки, как Лионель Месси, который так и не смог забить казанской команде, Тьери Анри, Салуэль Это’О, Рикарду Куарежма. Получал свою знаменитую красную карточку Марио Балотелли. Можно еще долго перечислять список известных всему футбольному миру людей, выходивших на поле стадиона в Казани. Помимо этого, именно здесь «Рубин» добывал два своих титула чемпиона России.

Ильсур Метшин: «На этом стадионе прошли самые значимые события спортивной истории Казани. Сюда приезжали гранды мирового футбола» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На этом стадионе прошли самые значимые события спортивной истории Казани. Сюда приезжали гранды мирового футбола, “Рубин” дарил радость побед, прошли легкоатлетические соревнования разного уровня. Последний капитальный ремонт здесь прошел 20 лет назад, потребность назрела. Безусловно, сроки у нас жесткие, но уверен, что до конца мая все работы будут завершены. Центральный стадион станет ареной для проведения соревнований самого высокого уровня на десятилетия вперед», – рассказал в беседе с журналистами Метшин.

Газон на стадионе заменяться не будет

В программе Игр стран БРИКС нет большого футбола, на Центральном пройдут соревнования только по легкоатлетическим дисциплинам, что сказалось и на формате реконструкции. Не будет меняться и газон.

«Центральный стадион — один из старейших в Казани. Назрела потребность в его капитальном ремонте. Во-первых, ресурс легкоатлетических дорожек был исчерпан, они уже не имели нужных функциональных качеств. Во-вторых, на самой чаше стадиона сейчас есть определенные требования по рассадке зрителей. В течение ремонта мы учтем все эти требования. Думаю, придет время, мы поменяем и газон», – сообщил директор стадиона Ильгиз Фахриев.

На Центральном пройдут соревнования только по легкоатлетическим дисциплинам, что сказалось и на формате реконструкции. Не будет меняться и газон Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фахриев сообщил, что стадион будет готов принимать соревнования любого уровня, в том числе и матчи футбольной Премьер-лиги.

Кроме того, ремонт ждет и прилегающий к стадиону футбольно-легкоатлетический манеж. Там также будут перестелены дорожки и установлено новое спортивное оборудование. Здесь будут проходить тренировки команд стран БРИКС.

Реконструкция обойдется в миллиард

На сегодняшний день завершен демонтаж навеса Западной трибуны, зрительских сидений с крепежами по всем трибунам, фасада восточной галереи, а также раздевалок, делегатской, тренерской и судейской. Частично завершены работы по демонтажу разбитого бетонного покрытия и монтажные работы по установке конструкций для заливки бетона на трибунах.

На сегодняшний день завершен демонтаж навеса Западной трибуны, зрительских сидений с крепежами по всем трибунам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продолжается демонтаж галереи Западной трибуны, работы по снятию напольного покрытия входных групп западной части и входных групп в галерею, а также покрытия беговых дорожек.

Всего на реконструкцию потратят около 1 млрд рублей.

«Для стадиона было закуплено оборудование олимпийского уровня»

Для ремонта Центрального стадиона было закуплено оборудование очень высокого класса. Оно было изготовлено в Китае по специальной технологии, сообщил генеральный директор генподрядчика компании, занимающегося реконструкцией, Булат Ахметгараев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Атлетическое оборудование было закуплено топовое, фактически европейского уровня. Оно останется наследием для всех спортсменов, которые будут сюда приезжать и после Игр БРИКС», – подчеркнул он.

Наиболее остро стоял вопрос с крышей над зданием стадиона, которая часто протекала, а также конструкцией подтрибунного пространства.

Что будет со стадионом после Игр БРИКС?

Остался открытым вопрос, что будет со стадионом после окончания Игр БРИКС. По словам Ильсура Метшина, в Казани большой спрос на спортивные объекты и опасений в том, что он будет простаивать, нет.

«Когда мы готовились к Универсиаде, было тоже много скепсиса по поводу использования объектов после соревнований. Было построено десятки разных арен. Но мы видим, что они заполнены желающими заниматься спортом, как любителями, так и профессионалами. У нас только вопрос в том, как уместить их всех на наших объектах», – улыбнулся градоначальник.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается непосредственно Центрального стадиона, то он работал и будет работать после реконструкции с 6 утра до 12 ночи. Здесь организуют тренировки для детских спортивных школ.

Кроме того, будут проводить матчи «Рубин-2» и команда «Сокол», которая в этом сезоне смогла пробиться в ФНЛ-2.