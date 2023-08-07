«На 5-7 градусов выше многолетних значений»: синоптики Татарстана дали прогноз на неделю

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Татарстане среднесуточные температуры оказались на 5 — 7 градусов выше многолетних значений. Наш регион и большая часть европейской территории России находятся под влиянием обширного антициклона, из-за чего установилась жаркая и сухая погода. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра РТ.

В ближайшие дни — с 8 по 10 августа — погодные условия не изменятся. В республике сохранится жара, столбик термометра может подняться до +32 градусов.

В четверг, 10 августа, воздух прогреется до +33 градуса, ночью столбик термометра будет показывать от +12 до +19 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу и субботу аналогичные погодные условия сохранятся, днем ожидается от +28 до +33 градуса.

Август в Татарстане начался с жаркой погоды – в первые дни месяца температура воздуха достигала +36 градусов. Метеорологи заявляют, что климат в регионе стал неустойчивым, и прогнозируют увеличение количества опасных природных явлений.