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Происшествия 21 сентября 2024 23:49

Водолазы нашли утонувшего мужчину с перевернувшейся у пирса лодки на Волге в Казани

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Водолазы обнаружили тело пятого пассажира моторной лодки, которая перевернулась сегодня недалеко от паромной переправы Аракчино – Верхнй Услон после того, как влетела в пирс.

«Татар-информ» сообщал, что инцидент произошел на лодочной станции «Венеция». В моторной лодке находились пять человек, после того, как она перевернулась, четверо выплыли, один утонул.

Погибшим, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Татарстану, оказался 37-летний мужчина. Спасательного жилета на нем не было.

По предварительным данным, лодкой управлял нетрезвый водитель.

#перевернулась лодка #утонул мужчина
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