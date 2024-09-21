Водолазы нашли утонувшего мужчину с перевернувшейся у пирса лодки на Волге в Казани

Водолазы обнаружили тело пятого пассажира моторной лодки, которая перевернулась сегодня недалеко от паромной переправы Аракчино – Верхнй Услон после того, как влетела в пирс.

«Татар-информ» сообщал, что инцидент произошел на лодочной станции «Венеция». В моторной лодке находились пять человек, после того, как она перевернулась, четверо выплыли, один утонул.

Погибшим, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Татарстану, оказался 37-летний мужчина. Спасательного жилета на нем не было.

По предварительным данным, лодкой управлял нетрезвый водитель.