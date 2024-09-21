Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водолазы нашли утонувшего мужчину с перевернувшейся у пирса лодки на Волге в Казани
Водолазы обнаружили тело пятого пассажира моторной лодки, которая перевернулась сегодня недалеко от паромной переправы Аракчино – Верхнй Услон после того, как влетела в пирс.
«Татар-информ» сообщал, что инцидент произошел на лодочной станции «Венеция». В моторной лодке находились пять человек, после того, как она перевернулась, четверо выплыли, один утонул.
Погибшим, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Татарстану, оказался 37-летний мужчина. Спасательного жилета на нем не было.
По предварительным данным, лодкой управлял нетрезвый водитель.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников