«Мне, как ветерану СВО, создали тепличные условия для бизнеса»: история бойца из Тетюш

Булат Хабибуллин родом из Тетюш. Он служил на границе России в Белгородской области, а после окончания контракта вернулся в родные края, где начал свой бизнес. Говорит, что именно статус ветерана боевых действий позволил ему получить множество льгот. Благодаря поддержке государства теперь он строит грандиозные планы.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Я не стал прятаться, пошел в военкомат, подписал все документы»

Булату Хабибуллину 29 лет. Осенью 2022 года, когда началась мобилизация, он получил повестку.

«Так как прописан я был не там, где жил, повестку мне доставили с опозданием. Я вообще не строил планы идти служить, честно говоря. Первый, кому я сообщил о том, что меня призывают, был мой отец. Я спросил его: “Что мне делать?”, – а он ответил: “Как что? Надо идти”. Я не стал прятаться, пошел в военкомат, подписал все документы», – вспоминает Булат.

В Великую Отечественную войну два прадеда Булата ушли на фронт: один погиб, освобождая Ленинград, второй дошел до Берлина и вернулся живым. Дедушки и бабушки Булата – труженики тыла. Потомок славных представителей поколения победителей не мог поступить иначе – не позволила совесть.

В военкомате ему сказали, что позвонят, когда начнется отправка. Прошел месяц, но никаких вестей не было.

«У меня остались хорошие отношения с командиром части, в которой я проходил срочную службу. Я тогда сразу контракт подписал на два года, мне очень нравилось там. И вот в разговоре с ним я упомянул про ситуацию с повесткой. Он сказал, что раз повестка пришла, меня в любом случае заберут, и предложил подписать контракт на год с нашей воинской частью, чтобы служить уже со знакомыми ребятами», – вспоминает Булат.

Он согласился и уже через три дня отправился в Белгородскую область на границу с Харьковской.

«Прилеты там могли случаться каждый день, но люди не стали уезжать из своих домов»

«Службу я нес по три месяца – три месяца там и три месяца в Казани. У меня была возможность видеться с семьей. Периодически мы заезжали в ЛНР, сопровождали грузы, но основной нашей обязанностью была охрана границы от проникновения ДРГ», – говорит Булат.

Обстрелы стали привычным делом, случались прилеты рядом с позициями, над головами то и дело кружили дроны.

«Когда мы приехали туда в первый раз, жили в окопах. Мы быстро привыкли к такому быту, главное – вовремя дров в печку подкидывать. Нас тогда отправили на охрану подстанции. Дроны часто пытались атаковать охраняемый нами объект, были и артобстрелы, и минометные. Среди наших ребят были и раненые, и погибшие, но мне повезло – ни одного ранения за год службы», – отметил Булат.

В остальные командировки Булат служил в Белгороде.

«Я видел много домов, пострадавших от обстрелов, с выбитыми стеклами, разными повреждениями. Город постоянно пытались бомбить, но наше ПВО работает очень хорошо – большая часть дронов и снарядов не долетают, их сбивают», – объясняет Булат.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Больше всего его удивило отношение мирного населения к военнослужащим.

«Нам постоянно предлагали помощь – и продуктами, и одеждой. Технику тоже привозили – нам нужны были приборы ночного видения, а стоили они недешево. Находились благотворители, готовые выделить свои средства или организовать сборы, все, что нам нужно, быстро привозили – удивительные люди», – добавил он.

Помогать рвались и те, кто сам нуждался в помощи. Пенсионеры, оставшиеся жить в прифронтовой зоне, постоянно интересовались нуждами бойцов.

«Прилеты там могли случаться каждый день, но эти люди не стали уезжать. Они относились к тому, что происходит, спокойно, без паники. У них своя философия. Там продолжается привычная жизнь: засевают поля, ведут хозяйство. Ничего не поменялось с началом СВО», – говорит Булат.

За время несения службы Булат познакомился с большим количеством волонтеров, которые приезжали в Белгородскую область, чтобы помогать военным.

«У нас было хорошее продовольственное обеспечение от Минобороны РФ, но очень не хватало домашней еды. Нашелся один человек, который свой большой коттедж переоборудовал под большую кухню. Готовить для нас приезжали женщины – совершенно бесплатно. У всех дорогие машины, было видно, что люди обеспеченные. Одни готовили, другие развозили еду бойцам, и все это бесплатно», – добавил он.

Булат и сейчас остается на связи с сослуживцами и с волонтерами, которые помогали им.

«Я бы очень хотел вернуться в Белгород, увидеться со всеми. Когда все закончится, возможно, и моя помощь понадобится при восстановлении городов Донбасса. Если так, то буду только рад», – говорит он.

«Я в школу фермерства записался, восстановился в институте, начал свой бизнес»

В июне 2024 года у Булата закончился контракт, и он вернулся домой.

«Я особо не афишировал, что принимал участие в СВО, но когда люди узнавали, благодарили меня за службу. В администрации района меня очень поддержали и сейчас постоянно приглашают на разные мероприятия, активности. Я в школу фермерства записался, восстановился в институте, начал свой бизнес», – рассказывает Булат.

Еще в 2018 году после окончания техникума он занялся строительством каркасных домов.

«Уже тогда у меня появилась идея наладить свое производство. До СВО я был индивидуальным предпринимателем, занимался строительством домов, но когда условия работы для предпринимателей поменялись и ввели эскроу-счета, мне пришлось закрыть свой бизнес. Потом началась мобилизация. А когда я вернулся, у меня снова возникли идеи по поводу каркасного строительства», – рассказывает Булат.

Говорит, что для него создали практически тепличные условия.

«Мне предоставили возможность стать резидентом промышленного парка в Тетюшах, благодаря чему я получил определенные льготы. Например, если все по ОСН платят 6% налогов, то я только 1%. Также мне предоставили 50% скидку на электричество, отсутствует земельный налог и налог на автомобиль. Плюс, как участнику СВО, мне предоставили кредит в 5 миллионов под 1%», – объяснил он.

В этом году Булат принял участие во встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Я спросил, как моя организация может быть полезна Татарстану. После небольшой дискуссии возникла идея привлечь нас к благоустройству территорий – делать деревянные скамейки для парков и скверов. Сейчас идут переговоры», – отметил он.

Булат планирует расширять производство, охватывать новые сферы и развиваться. Полезен его бизнес еще и тем, что предоставляет рабочие места в районе.

«У меня работают два ветерана боевых действий: один воевал в Сирии, другой – в Чечне. Я готов брать на работу всех, у кого есть желание работать. Конечно, буду очень рад ветеранам боевых действий», – добавил он.

Сейчас Булат думает о том, как мог бы помогать фронту с помощью своего производства. Пока он активно участвует в сборах – помогает всем, чем может.

Фотографии предоставлены героем публикации