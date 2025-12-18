Осваивает перспективное направление: ветеран СВО из Тетюш учится и развивает бизнес

Ветеран СВО из Тетюш Булат Хабибуллин проходит обучение в «Школе фермера» и одновременно успешно развивает свой бизнес. Молодой человек после передовой осваивает азы сельхозпроизводства и реализует проекты благодаря льготной программе кредитования.

Весной текущего года Булат начал заниматься деревопереработкой и изготовлением погонажных изделий, деревянных конструкций и модульных строений. Ранее он строил дома в Казани, но рост конкуренции привел его к решению сосредоточиться на благоустройстве уже построенных объектов: установке беседок, навесов, террас, бань и хозблоков.

«Я посчитал, что это очень перспективное направление, и решил его освоить. Загорелся этой идеей в конце 2024 года, весной начал подбирать помещение, рассматривать варианты финансирования, в том числе господдержку. Первую продукцию – разборную беседку – мы выпустили уже 24 апреля текущего года. За сезон мы произвели чуть больше 30 беседок. География продаж у нас обширная: Димитровград, Ульяновск, Чебоксары, Казань, Набережные Челны, Тетюши», – рассказывает Булат.

Льготный кредит в размере 5 миллионов рублей, выданный под один процент как ветерану боевых действий, существенно ускорил развитие предприятия.

«Благодаря ему мы смогли закупить все необходимое оборудование и уже запустить полный цикл производства, то есть мы не покупаем сухую строганую доску, мы сами ее производим. На данный момент на производстве трудится 4 человека», – уточняет Булат.

Фонд «Защитники Отечества» активно поддерживает переобучение и переподготовку ветеранов СВО. При содействии фонда Булат проходит обучение в «Школе фермера» по направлению «Сельхозкооперация». Также он восстановился в Казанском государственном аграрном университете, обучение в котором пришлось прервать из-за участия в специальной военной операции.

«Это направление мне интересно, потому что я задумываюсь над тем, чтобы запустить бизнес, связанный с агротуризмом. Построить туристическую базу, куда люди смогут приезжать, отдыхать и параллельно знакомиться с сельхозпроизводством», – делится Булат.

Социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан в Тетюшском районе Радик Шамсутдинов отмечает: «Получать новые знания, которые пригодятся для дальнейшей предпринимательской деятельности, никогда не поздно. В «Школу фермера» было подано много заявок, но не все прошли жесткий отбор. Ветеранам предстоит в конце года защитить свою конкурсную программу и работать по ней дальше».

«Фонд "Защитники Отечества" считает своей первостепенной задачей трудоустройство ветеранов боевых действий, чтобы они смогли найти подходящую работу с достойной оплатой труда и обеспечить семьи всем необходимым. Для этого фонд разработал множество программ по трудоустройству и обучению», – добавляет он.

В начале декабря Булат принял участие в масштабном мероприятии, посвященном закрытию Года защитника Отечества, в составе делегации из Татарстана.

«Булат был одним из десяти делегатов от нашей республики. Форум проходил в Москве и собрал около тысячи участников СВО. На нем подводились итоги года, были организованы деловые встречи, культурная программа, где ветераны могли пообщаться друг с другом, поделиться опытом адаптации к мирной жизни и трудоустройства», – заключает Радик Шамсутдинов.

Материал подготовлен при участии Елены Калашниковой