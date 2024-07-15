«Мы за Родину»: 56-летний кинооператор из Москвы подписал контракт в Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Расположился он возле одного из торговых центров Автограда. Желающим разъясняли все нюансы службы, сообщили и о новой единовременной выплате. Так, в Татарстане до конца июля она составляет до 1,5 млн рублей, но только если документы подписаны в республике.

На передовую 56-летний кинооператор Николай идет не из-за денег. Чтобы подписать контракт на военную службу, он приехал в Челны из Москвы. По словам мужчины, о том, чтобы пойти «за ленточку», думал давно. Но все сложилось благополучно только сейчас.

«Мы за Родину», — таков краткий ответ мужчины, на вопрос, почему он отправляется на СВО.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Николай надеется, что его жизненный опыт понадобится на передовой.

«Я имею права всех категорий. У меня есть большой опыт управления транспортными средствами, обслуживания их. В бывшем я — автомобильный спортсмен. Я думаю, поймут, поддержат, но, чтобы сейчас их не волновать и не травмировать своих родных, пока не говорил. Когда пройду отбор, и если отбор произойдет положительный, тогда я объявлю о том, что пошел на службу», — рассказал он.

Вместе с Николаем контракт на военную службу подписал и его знакомый. 29-летний Алексей решил сменять работу контролера и стать солдатом «Армии Победы». Как он говорит, его тянет на передовую тот факт, что его друзья и знакомые на СВО. Мужчина признается, если удача улыбнется, то будет служить с ними. Но главная цель — это защита мирного населения.

«Решение пойти на службу по контракту принял всего за один день. Решил, что пора защищать Родину. Близким ничего не говорил. Сообщу в день отправки. Надеюсь, они меня поймут», — признался боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В мобильном пункте отбора любой может узнать о военной службе по контракту, пройти первичные мероприятия, а именно: написать заявление, автобиографию, сдать необходимые документы.

Офицер пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) города Казани Егор Горячев рассказал, что может обратиться любой желающий от 18 до 64 лет включительно. Приоритетные воинские специальности в данный момент в Вооруженных силах РФ — это операторы БПЛА, водители, механики-водители, командиры орудий, наводчики, командиры отделений.

Также прямо на месте желающие могут узнать о всех условиях прохождениях контракта, гарантиях, социальных выплатах.

«Также можно взглянуть на аптечку военнослужащего, автомат Калашникова. Можно провести сборку, разборку автомата Калашникова. Еще представлен макет полного обмундирования военнослужащего», — рассказал Амир Кадыров, инструктор пункта отбора на военную службу по контракту города Казань.

Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту разъезжает по городам и районам республики. За день в среднем от 3 до 15 человек подписывают контакт.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.