«Мы всегда готовы помочь»: жители Кукморского района поддержали солдат на СВО

Жители деревни Аш-Бузи Кукморского района Татарстана объединились, чтобы поддержать солдат, участвующих в спецоперации. Они собирают помощь и плетут маскировочные сети для защиты на фронте. В преддверии месяца Рамадан они готовят домашнюю лапшу.

Заведующая сельским клубом деревни Аш-Бузи Рафия Хазиева заявила, что жители деревни очень сплочены.

«Стоит только сказать, они с радостью принимаются за работу. Сначала, конечно, боялись начинать эту работу, но оказалось, что зря. Чтобы плести маскировочные сети, собрались 30, а чтобы приготовить домашнюю лапшу – 36 женщин», – отметила Рафия Хазиева.

С начала этого года жители активно включились в процесс подготовки шефской помощи: вместе сплели 9 маскировочных сетей, собрали несколько коробок необходимых вещей для бойцов и отправили 10 пятилитровых ведер домашней лапши.

«Для такого дела мы всегда находим время. Это же все ради наших бойцов. Ведь эти ребята борются за защиту нашей страны», – объяснила свою мотивацию местная жительница Айгуль Шарипова.

В этот раз женщины решили подготовить домашнюю лапшу к месяцу Рамадан.

«Каждый год у нас здесь проводятся ифтары. Каждый желающий житель может помочь нам. В прошлые годы мы писали в общую группу, просили людей, чтобы они нам приготовили лапшу. В этом году, слава Богу, с этим проблем не будет. У нас уже все будет подготовлено», – поделилась абыстай мечети Миннегуль Хабриева.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой.