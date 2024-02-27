«Мы вернемся за вторым»: Из нового перинатального центра Казани выписали первого малыша

Из нового Перинатального центра Казани выписали первого родившегося малыша с мамой. 38-летняя Ольга Маркина поступила утром 23 февраля со схватками, на следующий день после того, как учреждение по видеосвязи открыл Президент России Владимир Путин.

«В Перинатальном центре нас встретили очень хорошо. Персонал замечательный», – отметила Ольга Маркина.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Для родителей – это долгожданный первенец. Девочку назвали Миланой.

«Ольга поступила к нам в 8 утра – наша первая пациентка, она была прикреплена к нашему роддому. Роды прошли благополучно, родилась девочка Милана, которую мы сегодня благополучно выписываем. Послеродовый период прошел также без осложнений», – рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии городской клинической больницы №7 Татьяна Шигабутдинова.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Малышка появилась на свет весом 3,5 килограмма. Ольга находилась в палате «Мать и дитя» и круглосуточно была рядом с дочкой.

На выписку пришли большой семьей: отец ребенка, бабушка с дедушкой, сестра и племянники. Родственники отметили, что в Перинатальном центре находиться приятно, вокруг очень красиво.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Я очень счастлив, но пока до конца не осознаю. С нами очень вежливо обращались, разговаривали. Быстро положили, передачи принимали без проблем. Я же приезжал только передачи передавать. Помню, как жена позвонила, сказала, что родила и все хорошо, ребенок здоров – я тогда очень обрадовался», – поделился папа Юрий Магомедов. Мужчина верит, что второй раз в центр он приедет забирать мальчика.

«Обязательно придем рожать еще!» – отметила Ольга.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Подарок молодым родителям вручил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов: молодой маме – цветы, а для дочки – сертификат на покупку всего необходимого.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Также вручил подарок родителям главный врач седьмой больницы Артур Делян. В беседе с журналистами он рассказал, что Перинатальный центр заполняется постепенно, сейчас в нем находятся 56 женщин, ежедневно принимают до 15 родов.

По прогнозам главврача, на полную мощность новый Перинатальный центр заработает к лету.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Сейчас в центре работает и Мельцеровский бокс, о котором рассказывал «Татар-информ». Это палата с отдельным входом и вентиляцией для инфекционных больных. На данный момент в закрытой палате находится женщина с острым вирусным гепатитом A. В условиях одной палаты ей смогли провести реанимацию и сделать операцию.

«Мы ее родоразрешили путем кесарева сечения, ребенок здоровый», – дополнил Делян.