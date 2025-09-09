«Мы верим в наших ребят»: жительница Актаныша доставила помощь в прифронтовые регионы

Директор фонда «Мы вместе» Лилия Гикрамина из Актаныша отправилась в поездку в Курскую область, чтобы поддержать бойцов СВО. Вместе с братом Ленаром она на автомобиле преодолела маршрут в 3,6 тыс. километров и доставила собранную земляками помощь в расположение воинских частей.

Поездка стартовала 5 сентября. В багажнике их машины поместилось 27 ящиков с продуктами длительного хранения, медикаментами, средствами связи и теплой одеждой. Все посылки были собраны благодаря пожертвованиям жителей района, и ни одна семья бойцов не осталась без внимания.

«Меня внутрь не впустили, потому что дроны постоянно атакуют. Мы встретились примерно в 180 километрах от Курска в сторону Украины, – рассказала Лилия Гикрамина. – Первым делом вручили посылки нашему земляку Ильгизу Салимгарееву, мужу нашего волонтера Гульназ Гарифуллиной. Для уроженца Татарские Суксы Айнура Аминова передачу забрал его товарищ Алексей».

Особая часть гуманитарной миссии – передача технических средств. По просьбе земляка Алмаза Султанова на собранные среди населения средства были приобретены мавик-дроны, тепловизоры и боеприпасы. Все это Лилия вручила лично.

Не обошлось и без гостинцев из дома: бойцы получили чак-чак, маринованные овощи и другие продукты, которые подняли им настроение.

«Очень тронута той благодарностью, которую передали наши ребята. Они просили сказать огромное спасибо всем, кто помогал: жертвовал деньги, готовил лапшу, сухари, плел сети. Эта поддержка придает им сил», – поделилась Лилия.

Волонтеры убедились: обстановка в прифронтовых регионах остается напряженной. Даже в «тихих» зонах после 16:00 движение практически останавливается из-за угрозы атак беспилотников.

«В Курске мы видели последствия обстрелов, взорванные автомобили. Картины, мягко говоря, тяжелые. Гражданские машины там часто оборудуют системами РЭБ для защиты от дронов», – рассказала она.

Несмотря на все трудности, главное для волонтеров – поддержка земляков.

«Мы верим в наших ребят. Они обязательно вернутся с Победой. А мы будем делать все возможное, чтобы помогать им», – сказала Лилия Гикрамина.

Фонд «Мы вместе» продолжает свою работу и призывает жителей района не оставаться в стороне: победа куется не только на передовой, но и в тылу – общими усилиями.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.