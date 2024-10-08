«Мы станем вашей гордостью»: два брата из Арского района служат на СВО

Дома Фирзара с нетерпением ждут супруга Гулия и маленький сын

Светлана и Карим Мубаракшины из Арского района проводили в зону специальной военной операции сначала младшего сына Фирзара, затем и старшего — Искандера.

Фирзар ушел в зону СВО в начале частичной мобилизации.

«Мама, о чем ты говоришь, как я могу остаться? Кто-то же должен защищать нашу Родину, — сказал тогда Фирзар. Что я могла сказать? Пусть будут здоровы», — говорит Светлана Мубаракшина.

Старший сын Искандер в августе этого года заключил контракт с Минобороны России. Однажды он уже делал такую попытку, но тогда родственники уговорили его остаться.

Искандер и Гелюса с детьми

«„Брат там, как мы можем жить спокойно“, обосновал он тогда свое решение. Но все же послушал нас, остался. Но, как оказалось, ненадолго. Наверное, ждал, пока мы успокоимся. Никому ничего не сказав, заключил контракт. Нам позвонила невестка. Около месяца от него не было никаких вестей. Потом сам связался с нами. „У нас собирают телефоны. Не удивляйтесь“, сказал он. „Нас отправляют на передовую. Сколько там пробудем, не знаю. Не волнуйтесь, все будет хорошо“, позвонил он через неделю», — рассказала мама сыновей.

Недавно Фирзар приезжал в краткосрочный отпуск и уже вновь отправился на передовую. «Встречать всегда приятно, а провожать грустно», — сказала Света.

Муж Карим тоже беспокоится. Иногда и он незаметно вытирает слезы. «Сами выбрали такую жизнь. Хотели показать себя настоящими мужчинами», — говорит отец.

«Мама, вот увидишь, мы еще станем вашей гордостью. Пройдет время, и вы будете гордиться нами», — подтверждает слова отца Искандер.

В семье Светланы и Карима трое сыновей. Средний Ильгизар не участвует в СВО.

Сегодня Светлана работает сторожем на Пшенгерской ферме, Карим — разнорабочий. В молодости построили дом. Все трое детей учились в Апазовской школе. Искандер продолжил обучение в училище в Казани, Ильгизар и Фирзар — в колледже в Урняке. Все трое отслужили в армии. Фирзар участвовал на параде в Москве.

Потом сыновья создали семьи. Первым женился Ильгизар. Его супруга Люция из села Сердебаш, у них двое сыновей. Искандер с Гелюсой растят сына и дочь. Сыну Фирзара и Гулии три года. Сыновья до убытия на СВО жили в Арске, работали в Казани на стройке. Ильгизар продолжает трудиться на стройке.

«В мае мне исполнится 57 лет. Как мать троих детей, выхожу на заслуженный отдых. Пусть дети лишь радуют своих родителей», — говорит она.

Светлана Мубаракшина провожает сына Фирзара в зону СВО

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Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой