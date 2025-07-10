«Мы с вами, бойцы!»: в лагере «Чайка» юные нижнекамцы готовят сухие души и письма на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В лагере «Чайка» под Нижнекамском снова побывали волонтеры группы «Добрые сердца». Их визиты стали доброй традицией – в каждую смену они проводят мастер-классы, на которых дети помогают фронту: собирают сухие души и пишут письма поддержки для участников специальной военной операции.

«Мы с вами будем делать сухие души и отправим их на СВО», – объясняют волонтеры.

Ребята мгновенно включаются в работу – с энтузиазмом, с пониманием того, что это важно.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сухой душ – это пропитанный гелем кусочек дарнита, сухая тряпочка и инструкция. Простой, но очень нужный в полевых условиях комплект. В этот раз собрали более 500 штук.

«Я думала, это их морально поддержит, даст новые силы и веру», – поделилась Эмилия Илалова, которая решила на каждом наборе написать солдатам добрые слова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Параллельно с мастер-классом ребята из 6-го отряда писали письма – искренние, теплые, от всей души. В каждом – благодарность и вера в Победу.

«Здравствуй, дорогой солдат. Желаю вернуться домой живым, целым и невредимым. Спасибо за то, что защищаете нас, нашу Родину. Вы наша гордость. Спасибо вам за все. Мы вам очень благодарны. Боритесь до последнего, а мы всегда будем с вами рядом», – прочитала свое письмо Виктория Аврианова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Такие строки не просто слова – это настоящая поддержка. Ребята верят: их послания обязательно дойдут до адресатов и поднимут им боевой дух.

«Мы часто пишем солдатам в школе. Сейчас я отдыхаю в "Чайке" и с радостью продолжаю делать всё это – сухие души, письма. Потом все это отправляют на фронт», – рассказала Юлия Машинина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я знаю, что солдаты читают наши письма. Вчитываются. Им становится легче», – добавил Тагир Сираев.

Председатель СТОС микрорайонов № 8 и 11, волонтер группы «Добрые сердца» Наталья Суворова отмечает: «Ребята – молодцы. Они всё делают быстро и с душой. Видно, что дети понимают, насколько это важно. Они остаются неравнодушными – и это самое главное».

Груз, собранный в «Чайке» – сухие души и письма – будет отправлен на передовую уже 12 июля. Каждая коробка, каждый листок – с заботой и верой от чистого детского сердца.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.