Несвятая троица: в Казани «Свидетели Иеговы»* сказали последнее слово

Более 20 лет лишения свободы запросили для адептов «Свидетелей Иеговы»* в Казани. Их обвиняют в создании ячейки в столице республики. Совсем скоро они выслушают свой приговор, и суд дал им возможность выступить с последним словом. Каждый настаивал на своей невиновности и просил оправдать. Подробности из зала суда – в репортаже «Татар-информа».

Высшая ступень в структуре иеговистов – старейшина. Именно до нее, по версии следствия, и «дослужился» Андрей Бочкарев

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Процесс по делу секты «Свидетелей Иеговы»* в Вахитовском районном суде Казани сегодня начался с небольшим опозданием. На это время было назначено сразу два заседания – процесс с иеговистами* обещал быть долгим, их решили пустить в зал суда позже.

За это время у дверей зала собрались как минимум десять человек, но только двое из них – фигуранты дела. Это Лейсан Бочкарева и Татьяна Обижествит. Остальные пришли поддержать подсудимых. Еще одного фигуранта дела – супруга Лейсан Андрея Бочкарева – завели под конвоем. Несвятая троица попала в поле зрения сотрудников МВД в январе 2020 года. Лейсан и Татьяна остались под подпиской о невыезде. Бочкарев как вероятный организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»* и их старейшина отправился в СИЗО.

Многолетний процесс уже вышел на финишную прямую, и сегодня подсудимые выступили с последним словом. Не удивительно, что они настаивали на своей невиновности и просили их оправдать, в то время как прокуратура попросила признать их виновными в организации экстремистской ячейки и отправить каждого за решетку на семь лет.

По словам Татьяны Обижествит, за долгие годы под крылом иеговистов* она ни разу не совершила ничего такого, что могло преследоваться законом Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Ваша цель, чтобы я отказалась от своей веры?»

Несколько часов понадобилось суду, чтобы выслушать последнее слово иеговистов*. Их речь была объемной, по большей части касалась учений из Библии и других религиозных источников. Говорили о том, кто такой Иегова, о жизни после смерти, чудесах, которые когда-то происходили с людьми по велению Бога.

«С детства меня постоянно мучил вопрос: почему существует смерть, почему люди болеют, умирают? И 30 лет назад ко мне пришли "Свидетели Иеговы"*. Они предложили изучать Библию. Я тогда подумала, что знания никогда лишними не будут. И, изучая Библию, я наконец-то нашла ответы на мучившие меня вопросы», – начала свое выступление с последним словом Татьяна Обижествит.

По словам Татьяны, за долгие годы под крылом иеговистов* она ни разу не совершила ничего такого, что могло преследоваться законом. Вся ее деятельность была направлена на почитание Бога Иегова.

«Когда я попала под следствие, моей главной целью было доказать свою веру в Бога. Я читаю Библию, молюсь Всевышнему Богу Иегове, пою песни-хвалы ему. Свою веру я исповедую с другими на богослужениях. Но разве можно назвать эти действия экстремистскими?» – возмущалась Обижествит.

Она добавила, что на территории России верить в Бога Иегова никаким судом не запрещено.

«У меня сложилось ощущение, что меня судят за то, что я верю в Бога. Верю так, как я считаю необходимым. И кажется, цель всего – это заставить меня отказаться от моих религиозных взглядов или чтобы я их поменяла», – резюмировала подсудимая.

Лейсан Бочкарева считает, что все обвинения в отношении нее и ее мужа необоснованны Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Меня с мужем разлучили на три года, за что?»

Речь Лейсан Бочкаревой была менее эмоциональной. Она указала на то, что в деле нет ни одного доказательства того, что именно они были организаторами ячейки «Свидетелей Иеговы»* в Казани. Вначале подсудимая вкратце рассказала свою историю знакомства c иеговистами*, это было еще в 2004 году, когда Лейсан жила в Набережных Челнах.

«Вся моя семья была атеистами. Не было никаких нравоучений. И, конечно же, я стала искать себе эталон того, как надо жить, мыслить и так далее. Этот эталон я нашла в Библии», – начала Бочкарева.

Все обвинения в отношении нее и ее мужа необоснованны, считает Лейсан. По ее словам, главной миссией было рассказать людям о Боге Иегове. Ни она, ни ее муж никогда не стояли во главе ячейки и тем более не навязывали никому своих религиозных взглядов. Лейсан добавила, что будет надеяться на оправдательный приговор.

«Пошел четвертый год, как я доказываю свою невиновность. С первых страниц уголовного дела все понятно – преступление совершается против нас с мужем. Нас разлучили на три года, свиданий не дают. Это расценивается как пытка», – высказалась Бочкарева.

В Татарстане это не первый нашумевший процесс по иеговистам. Ранее свои приговоры выслушали организаторы челнинской ячейки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Организация с жесткой иерархией и корыстными целями

Напомним, что в список экстремистских организаций «Свидетели Иеговы»* попали из-за того, что их деятельность, по заключениям экспертов, угрожала жизни и здоровью людей.

У иеговистов* была своя жесткая иерархия. По словам бывших адептов, организация преследует корыстные и политические цели и к настоящей религии отношения никакого не имеет. Люди, которые попадали в секту, делились на крещеных и некрещеных возвещателей, проповедников, пионеров и разъездных надзирателей. Высшая ступень, которую можно занять в структуре иеговистов, – старейшина. Именно до него, по версии следствия, и «дослужился» супруг Лейсан Андрей Бочкарев.

Между тем в Татарстане это не первый нашумевший процесс по иеговистам. Ранее свои приговоры выслушали организаторы челнинской ячейки. Всем им дали условные сроки. Во время обысков у них нашли не меньше пятисот книг с лекциями и проповедями, полторы тысячи отчетов о проповеднических работах и 900 бланков об отказе от переливания крови.

* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ