Эдуард Шарафиев: «Татарстан заботится об участниках СВО и продолжит эту работу»

Депутат Государственного Совета РТ, участник СВО Эдуард Шарафиев поделился в беседе с «Татар-информом» своим мнением о словах Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сказанных им в своем послании, посвященных поддержке участников спецоперации и их семей.

«Послание Раиса было всеобъемлющим, затрагивающим все сферы жизни республики. Хочу отметить, что он начал с темы поддержки СВО, самих бойцов и их семей. В Татарстане выстроена система поддержки, и работу в этом направлении нужно продолжать», – подчеркнул Эдуард Шарафиев.

По его словам, то, что Рустам Минниханов объявил 2025 год в Татарстане годом Защитника Отечества – это дань уважения участникам Великой Отечественной войны, а также бойцам СВО.

«В послании Раис РТ дал задание депутатам Госсовета РТ и Госдумы из Татарстана по вопросу ужесточения миграционной политики. Это актуальный и современный вызов перед нашей страной, и у общества есть запрос на это. Работа в этом направлении будет продолжена», – добавил депутат.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.