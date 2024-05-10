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Девушка-разведчик из Казани снялась в видео о службе по контракту
Молодая девушка Марта Макарова в мирной жизни – студентка КФУ, учится на переводчика немецкого языка. На поле боя она – разведчик с позывным Алекс.
Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, что, несмотря на юный возраст, у этой хрупкой девушки медаль «За отвагу», две контузии, и осколочное минометное ранение. После начала частичной мобилизации, она твердо решила уйти на фронт. Недавно девушка снялась в рекламе службы по контракту.
«Я профессионально занималась спортом, мечтала стать военным, так и попала на СВО. Началась мобилизация, я сказала: "Я поеду". Положила частичку себя в историю России. Быть воином – значит жить вечно», – отметила разведчица.
Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.
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