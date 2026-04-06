«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

После пожара на «Нижнекамскнефтехиме» в Нижнекамске продолжают ликвидировать последствия аварии: подтверждена гибель семи человек, в больницах остаются пострадавшие, действует режим ЧС. Власти и предприятие оказывают помощь семьям погибших и усиливают меры безопасности. О ситуации на деловом понедельнике рассказал глава района Радмир Беляев.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Экзамен на стойкость»

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сегодня на деловом понедельнике напомнил, что 31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» при ликвидации последствий разлива полимеризата произошло воспламенение газовой смеси, за которым последовал пожар на установке.

В результате происшествия пострадали сотрудники предприятия, подрядных организаций и пожарно-спасательной службы. В городе был объявлен трехдневный траур.

«Минувшая неделя для всех нас стала серьезным испытанием и экзаменом на стойкость. К сожалению, есть и погибшие. Прошу почтить память погибших минутой молчания», – сказал Беляев.

Как сообщила пресс-секретарь администрации района Яна Комарова-Енькова «Татар-информу», по состоянию на 3 апреля официально подтверждено семь погибших, поиски еще пяти человек продолжаются.

31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» при ликвидации последствий разлива полимеризата произошло воспламенение газовой смеси, за которым последовал пожар на установке Фото: © Стрингер / РИА Новости

«Трагедия затронула всех нас»

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в день происшествия в Нижнекамск прибыл Премьер-министр Алексей Песошин, был создан оперативный штаб.

Сейчас ситуация находится на контроле федерального центра, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На территории «Нижнекамскнефтехима» круглосуточно ведется разбор конструкций. В работе участвуют специалисты МЧС России и другие службы. Всего задействовано 522 сотрудника и 164 единицы техники.

В Нижнекамске работают 15 автоматических постов наблюдения. Контроль воздуха усилен с подключением специалистов Министерства экологии РТ, Росприроднадзора и Роспотребнадзора. «Угрозы экологии и жителям города нет», – подчеркнул мэр Нижнекамска.

Пострадавшим и семьям погибших оказывается вся необходимая помощь. Созданы группы с участием представителей администрации города, предприятия и психологов, которые держат постоянную связь с родными и близкими. Организовано первоочередное медицинское обслуживание родных погибших и пропавших.

«Отдельно дано поручение взять на особый контроль семьи, в которых есть несовершеннолетние дети», – сообщил Беляев.

Родственникам погибших предприятие выплатит по 10 млн рублей вне зависимости от места работы. Еще 3 млн перечислит страховая компания «СОГАЗ». Госпитализированным пострадавшим вне зависимости от места работы будет выплачено по 3 млн рублей, а также компенсированы все расходы, связанные с последующей реабилитацией.

Пострадавшим и семьям погибших оказывается вся необходимая помощь Фото: © МЧС РФ / РИА Новости

«Позитивная динамика выздоровления наблюдается у всех пациентов»

По состоянию на утро 6 апреля в медицинских учреждениях находятся 25 человек. Из них 10 проходят лечение в медорганизациях Москвы, 6 – в Республиканской клинической больнице, еще 9 – в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

«Позитивная динамика выздоровления наблюдается у всех пациентов», – отметил Радмир Беляев. Одного человека уже выписали.

Амбулаторная помощь оказана 70 пострадавшим.

31 марта на базе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы была организована круглосуточная горячая линия, где нижнекамцы могли узнать информацию о пострадавших, а также получить необходимую психологическую помощь.

В период с 31 марта по 3 апреля поступил 141 звонок, проведено более 200 психологических консультаций. В сам день происшествия психологи города, МЧС, корпоративные психологи СИБУРа также работали в больнице.

Организована работа по обращениям жителей, связанным с повреждением окон и балконных конструкций после аварии Фото: vk.com/radmir_belyaev

Разбитые окна восстановят до 10 апреля

На базе Единого ситуационного центра Нижнекамского района организована работа по обращениям жителей, связанным с повреждением окон и балконных конструкций после аварии.

Всего поступило 131 обращение, 24 заявки выполнены. Беляев поручил решить все вопросы по обращениям до 10 апреля.

«По договоренности с компанией СИБУР все расходы в данном направлении компания взяла на себя», – добавил глава района.

«Наша медицина выдержала удар»

Радмир Беляев поблагодарил всех, кто участвовал в спасении людей и ликвидации последствий пожара.

«Стоит отметить слаженную работу экстренных служб, администрации Нижнекамска и руководства предприятия «Нижнекамскнефтехим» – это было отмечено и Раисом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым на республиканском совещании в прошедшую субботу. Мы все действовали слаженно и продолжаем работать как единая команда», – сказал мэр.

Особое внимание Беляев уделил спасателям и медикам.

Радмир Беляев поблагодарил всех, кто участвовал в спасении людей и ликвидации последствий пожара Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«Отдельно выражаем благодарность спасателям МЧС, пожарным: перед вами стоял серьезный вызов, серьезная задача, вы проявили профессионализм и героизм, сдержали распространение огня в непростых условиях. Спасибо врачам и медицинскому персоналу – наша медицина выдержала удар. Спасибо Минздраву России и лично Михаилу Мурашко, Минздраву Татарстана, врачам Нижнекамской ЦРМБ и Республиканской клинической больницы, Центру медицины катастроф и бригадам санавиации».

«Слова благодарности экологам за постоянный оперативный мониторинг воздуха, службам города и района, коммунальщикам, правоохранителям штаба по ликвидации ЧС, работавшим круглосуточно сотрудникам горячей линии и нашим волонтерам», – сказал он.

«Это и есть настоящая любовь к городу»

Особые слова признательности прозвучали в адрес жителей Нижнекамска. «Вы показали, что такое настоящее сплочение. В эти дни вы рядом с семьями наших пострадавших и членами семей погибших работников, поддерживаем их вместе в трудную минуту. Это дорогого стоит».

Отдельную благодарность Радмир Беляев адресовал предпринимателям.

«Более 50 предпринимателей обратились в Центр поддержки бизнеса с предложениями оказать помощь родным и близким в трудную минуту. Спасибо, это и есть настоящая любовь к городу, когда в трудную минуту мы сплачиваемся и делаем все, чтобы помочь родным и близким и пострадавшим», – отметил он.

«Все службы отработали слаженно, четко и профессионально. Спасибо каждому. Еще раз искренние соболезнования родным и близким погибших», – добавил глава района.

«Укрепить безопасность на всех объектах и предприятиях города»

Радмир Беляев заявил о необходимости усилить безопасность на всех объектах города.

«Мы обязаны почтить память погибших не только словами, но и конкретными делами. Мы должны сделать все, чтобы укрепить безопасность на всех объектах и предприятиях города. Нижнекамск – сильный город. Мы пережили эту боль вместе. И вместе будем поддерживать пострадавших, их родных и близких. Спасибо всем за поддержку и единство», – сказал он.

Беляев сообщил, что все вопросы по ликвидации последствий и поддержке пострадавших и семей погибших он держит на личном контроле, параллельно ведется работа по другим направлениям.

Вопросы, связанные с захоронением, администрация района и компания «Нижнекамскнефтехим» полностью взяли на себя.