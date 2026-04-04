В Нижнекамске простились с пожарным Маратом Назиповым, погибшим в пожаре на НКНХ

Фото: канал МАХ Айдара Метшина

В Нижнекамске прошла церемония прощания с пожарным Маратом Назиповым, погибшим при тушении пожара на НКНХ. Об этом сообщил Депутат Госдумы Айдар Метшин в своем канале МАХ.

«Простились сегодня с Маратом Назиповым – молодым командиром пожарной части, настоящим защитником-огнеборцем. Всегда трудно находить слова, когда прощаешься с молодыми людьми – такими, которые умеют быть сильными, не прячутся за спинами других, идут вперед. Это люди – ориентиры, путеводные звезды, которые могут вести за собой. Таким и был Марат», – написал Метшин.

Ранее «Татар-информ» писал, что Марат Назипов, 27-летний командир отделения 29-й пожарной части, героически погиб 31 марта. Он одним из первых прибыл на место ЧП и сразу бросился спасать людей. Он оказался в самом пекле событий – именно тогда раздался взрыв. Марат получил травмы, несовместимые с жизнью.

Погибшего представят к государственной награде за проявленные мужество и героизм.