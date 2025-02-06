«Мы ни на шаг не отступим»: Бабай из Нурлата получил медаль ордена «За заслуги перед РТ»

Участник специальной военной операции с позывным Бабай из Нурлата награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Сейчас он приехал на малую родину в краткосрочный отпуск.

Скоро исполнится два года, как он добровольно встал в ряды действующей армии. Служит водителем в звании старшего сержанта в составе мотострелкового полка, выполняющего боевые задачи на Краснолиманском направлении.

«Меня призвали в армию в 1987 году. Еще тогда у меня было желание отправиться в Афганистан, в зону боевых действий, но мечта не сбылась: отслужил командиром отделения в мотострелковых войсках в Мурманске», – рассказал 56-летний боец.

«Когда обострилась ситуация в зоне специальной военной операции, не мог оставаться в стороне. Наши предки в свое время отдали свои жизни за мирное будущее, и мы не допустим врага в нашу страну, должны уберечь наш народ от фашистов, поэтому я пошел на этот шаг сознательно и нисколько об этом не жалею», – поделился он своим пониманием ситуации.

Добросовестное выполнение бойцом воинских обязанностей и его мужество получили заслуженную оценку – теперь его грудь украшает медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду ему и еще 13 сослуживцам вручили в торжественной обстановке прямо на передовой. Он очень рад, что в списке награжденных есть и его боевые товарищи, которые сражаются с ним плечом к плечу.

«Служу вместе со своими земляками из Нурлатского района с позывными Айс и Колдун. Мы вместе уехали из военкомата, хотя и служим в разных ротах, практически каждый день видимся, общаемся, приходим друг другу на помощь в трудную минуту. Вот и во время отпуска мы всегда на связи, переживаю за оставшихся там товарищей, ведь мы сейчас как одна семья», – поделился Бабай.

Он подчеркнул, что и поддержка нурлатцев дает им много душевных сил.

«Мы благодарны главе района Дамиру Азатовичу Ишкинееву, представителям "Боевого братства", благотворительного фонда "Все для Победы Нурлат", всем землякам, волонтерам. Гуманитарная помощь поступает ежемесячно, мы чувствуем поддержку нурлатцев. Особенно радуемся детским письмам. Одно из них я ношу в кармане в качестве талисмана, время от времени беру в руки и перечитываю теплые пожелания в нем. Такие письма поднимают нам настроение, повышают боевой дух», – поделился боец.

На малой родине он наслаждается общением со своей большой семьей – супругой, дочерями, тремя внуками. По его словам, сами внуки, которым 3, 6 и 10 лет, берут пример с него, стараются быть настоящими патриотами.

«Пока идет специальная военная операция, мы ни на шаг не отступим! Мы верим, что победа будет за нами», – сказал военнослужащий на прощание.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Гузель Садыковой.