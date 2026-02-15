«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

Пройти углубленную диспансеризацию, отдохнуть в санатории, поделиться фронтовыми воспоминаниями с психологом – все это возможно для ветеранов СВО в Татарстане благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества». Подправить здоровье и справиться с переживаниями помогают также и их родным.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если мы видим, что человеку тяжело, он не справляется со своими эмоциями, его направляют в госпиталь»

Пожалуй, главное, что необходимо тем, кто вернулся с фронта, – это медицинская и психологическая помощь. Именно с этого пункта социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» начинают работу со своими подопечными. Пройти реабилитацию, углубленную диспансеризацию, поправить здоровье в санатории и посетить психолога – все это возможно благодаря работникам фонда.

За 2025 год в Татарстане специальную углубленную диспансеризацию прошли 70% ветеранов, психологическая помощь оказана 3421 ветерану и члену семьи участника СВО.

«Фонд помогает ветеранам СВО, их семьям и семьям без вести пропавших. В главном офисе татарстанского отделения фонда регулярно принимают два клинических психолога. Порой они подключаются даже тогда, когда в фонд приходят по другим вопросам. В основном ветераны обращаются за помощью, чтобы снизить посттравматический синдром. Семьи погибших приходят в состоянии острого горя, близкие без вести пропавших просят помочь справиться с тревожностью, связанной с отсутствием новостей, безызвестностью. Психологи могут помочь и с вопросами, связанными с воспитанием детей и другими семейными проблемами», – рассказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Фирая Вахрамеева.

Работают психологи фонда по всему Татарстану – в каждом районе есть свое отделение, где есть кабинет психолога.

«Есть бригады специалистов, которые выезжают в те населенные пункты, где нет офиса фонда. Работают с нашими подопечными только те психологи, которых направляют от Минздрава, то есть это специалисты с образованием и квалификацией», – объяснила социальный координатор.

Оказывают помощь психологи фонда и в госпиталях – туда могут направить не только ветеранов, но и их родственников.

«Если социальный координатор видит, что человеку морально тяжело, он не справляется со своими эмоциями, его направляют в госпиталь. Психологи активно подключаются к работе. Наши подопечные отзываются положительно о такой помощи, рассказывают, что им становится легче», – отметила Фирая Вахрамеева.

Также психологическая помощь оказывается в центре МЧС, туда могут обратиться и сами ветераны, и их родные.

«Здесь также проводится курс лечения, который составляет 21 день. Грязе- и водолечение, физиолечение и многое другое, предоставляется пятиразовое питание. Все, кто там прошел реабилитацию, уезжают очень довольными и сразу записываются на следующий год», – добавила социальный координатор.

Подправить здоровье, в том числе и душевное, ветераны СВО могут в санаториях – путевки им помогают получить социальные координаторы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В России работают 12 санаториев, которые принимают ветеранов»

Подправить здоровье, в том числе и душевное, ветераны СВО могут в санаториях – путевки им помогают получить социальные координаторы.

«Раз в году они могут пройти реабилитацию бесплатно с возмещением затрат на проезд, в том числе за авиаперелет. Если ветеран едет на своем личном транспорте, компенсируются траты на бензин. Всего в стране работают 12 санаториев, которые принимают наших подопечных. Расположены они и в Анапе, Омске, и в других уголках нашей страны. Уровень у них очень хороший, ветераны с удовольствием ездят», – добавила она.

Ветеранам с инвалидностью путевки в санаторий положены один раз в два года, отметила Фирая Вахрамеева.

Тем, кто получил ранения на поле боя, особенно важно проходить углубленную диспансеризацию. Координаторы фонда «Защитники Отечества» убеждают ветеранов, что это необходимо. Врачи учитывают особенности боевых травм и их последствий, чтобы избежать осложнений или появления других заболеваний.

Другие медицинские вопросы также на плечах социальных координаторов.

«Мы можем буквально за руку провести по всем врачебным кабинетам. Особенно это важно для пожилых родителей, потерявших на СВО сына, кто не может без сопровождения прийти в больницу. Мы помогаем со всеми вопросами – начиная от оформления документов, заканчивая получением психологической и медицинской помощи», – говорит она.

Ветеран Азат Акзамов пережил серьезное ранение на передовой Фото: предоставлено Азатом Акзамовым

«Первые три месяца после ранения лежал, потом ходил на костылях, сейчас хожу с тростью»

Ветеран Азат Акзамов, который пережил серьезное ранение на передовой, рассказал, как ему помогли с лечением и реабилитацией в фонде «Защитники Отечества».

Азату 47 лет, родился он в Киргизии, в Татарстан переехал в 2022 году. Вскоре по госпрограмме переселения соотечественников получил гражданство – здесь у него живут родные. Уже в ноябре подписал контракт с Минобороны.

«16 июля 2023 года я получил ранение, мы тогда находились в закрепе. Я перебегал открытый участок местности и попал под автоматную очередь», – рассказывает ветеран.

С переломанными костями таза его эвакуировали с поля боя. Переправляли из госпиталя в госпиталь, лечение было долгим. Затем – длительная реабилитация.

Встать на ноги с первых дней возвращения домой Азату помогает социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Физалия Никитина. Она решает все его вопросы, которые касаются не только реабилитации, но и выплат, льгот.

Фото: предоставлено Азатом Акзамовым

«Меня приглашают на различные турниры, соревнования. Вот недавно я участвовал в соревнованиях по нардам на Спортивном кубке Раиса Татарстана для ветеранов и участников СВО, киберспортивном турнире по Counter-Strike 2 для ветеранов СВО. Я соглашаюсь участвовать везде, куда зовут», – отметил Азат.

Так как проблемы со здоровьем все еще дают о себе знать, не отказывается ветеран и от медицинских услуг. В прошлом году он ездил в санаторий в Омске.

«Первые три месяца после ранения я только лежал, потом стал ходил на костылях, дома передвигался на коляске, а сейчас уже хожу просто с тростью. Улучшения есть, спасибо врачам и сотрудникам фонда “Защитники Отечества”. Они и на диспансеризацию нас приглашают – специальную, углубленную для участников спецоперации. Мне также положен соцработник. Мне сказали, что он будет приходить, помогать, но я сам все могу, поэтому отказался. Зачем мне чья-то помощь? Я не люблю никого напрягать», – уверяет он.

Сейчас Азат на пути к выздоровлению и уже строит планы на будущее. И опять же, в этом он рассчитывает на фонд Фото: предоставлено Азатом Акзамовым

Сейчас Азат на пути к выздоровлению и уже строит планы на будущее. И опять же, в этом он рассчитывает на фонд.

«Я задумываюсь о предпринимательстве. Уверен, в фонде мне помогут оформить все необходимые льготы, чтобы открыть свое дело. Но пока все мои мысли о здоровье», – отметил он.

«Я осталась без сына, но не была брошена»

Психологическая помощь и моральная поддержка оказались очень важны для Замии Яркаевой. Женщине 68 лет, живет она в Лаишевском районе Татарстана.

«Моему сыну было 38 лет. Он погиб 10 сентября 2023 года, участвуя в специальной военной операции. Марата мобилизовали в сентябре 2022 году, он служил в ЛНР под Сватово, потом участвовал в боях в Донецкой Народной Республике. Был ранен, прошел реабилитацию и снова вернулся на фронт. Второе ранение оказалось смертельным», – рассказала она.

Психологическая помощь и моральная поддержка оказались очень важны для Замии Яркаевой (слева) Фото: из архива Замии Яркаевой

Сын Замии Яркаевой Марат Мифтяев получил орден Мужества посмертно.

Справиться с горем женщине помогли не только психологи фонда, но и социальные координаторы, которые всем сердцем переживали за нее и пытались помочь всем, чем только могли.

«Они постоянно интересовались моим здоровьем, приходили домой. Я поначалу держалась еще, а потом организм не выдержал – болезни повалили со всех сторон. Мой социальный координатор Владимир Яковлев сам лично отвез к психиатру. Когда нужно было проходить диспансеризацию, он тоже помог мне и сам отвез в больницу, провел по всем врачам. Он постоянно звонит мне, переживает. И супруга его, Валентина, – она тоже социальный координатор, но я не ее подопечная. Несмотря на это, она помогает мне», – отметила мать погибшего бойца.

Путевку в санаторий также помог оформить Владимир Яковлев.

«Я была там две недели. У меня была проблема с позвоночником – на нервной почве я четыре раза падала, получила травму, перелом, поэтому мне нужно было лечение. Я подправила свое здоровье, отдохнула. Я очень довольна», – говорит женщина.

Отметила она и отношение врачей в поликлинике – зная, что она является матерью погибшего бойца, ее принимают вне очереди.

«Отношение врачей – прекрасное. Все процедуры, которые нужны, мне проводят. Очень радует такое отношение. Я осталась без сына, но не была брошена. Там, где мне мог бы помочь сын, помогают другие, неравнодушные люди», – добавила она.