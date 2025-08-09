Живое общение и чувство локтя: в Казани начался турнир на Кубок Раиса для ветеранов СВО

В казанском экстрим-парке «Урам» стартовали соревнования по нардам на «Спортивный Кубок Раиса Татарстана» среди участников и ветеранов СВО. На них приехали более 50 участников из разных районов республики. Как спорт помогает участникам спецоперации вернуться к мирной жизни и какие еще турниры пройдут в рамках Кубка – в репортаже «Татар-информа».





«Важно помнить, какой вклад внесли участники СВО, рискуя своей жизнью»

Соревнования по нардам на «Спортивный Кубок Раиса Татарстана» для ветеранов и участников СВО стартовали в «Ураме» в рамках Дня физкультурника. Для них соорудили специальную площадку, где разместили десятки столов с игровыми досками.

«Социализация ветеранов СВО – это важная задача для всего общества. Мы должны понимать, какой вклад они внесли на передовой, рискуя своей жизнью. К сожалению, некоторые из них вернулись с ранениями. По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова мы проводим такие турниры для их реабилитации и социализации. Видим, что получили большой отклик от наших ветеранов, они активно участвуют», – отметил в беседе с «Татар-информом» заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

По его словам, турнир носит фестивальный характер, его цель – привлечь участников СВО к занятиям спортом. А затем – привлечь тех, кто вернулся с тяжелыми ранениями, к паралимпийскому движению, чтобы они могли представлять республику на крупных соревнованиях.

«А для тех, кто не стремится к большим спортивным результатам, мы продолжим проводить такие турниры», – добавил собеседник агентства, подчеркнув, что все 12 тысяч спортивных объектов Татарстана должны быть доступны и бесплатны для участников СВО.

Нарды – уже третий вид соревнований на Кубок Раиса Татарстана. Ранее для ветеранов СВО были организованы турниры по плаванию в Альметьевске и настольному теннису в Богатых Сабах. Чуть позже в Нижнекамске пойдут соревнования по армрестлингу.

Финал соревнований состоится в начале сентября. Тогда пройдут турниры по мини-футболу, волейболу, волейболу сидя и пулевой стрельбе.

Список дисциплин, к слову, определялся исходя из предпочтений самих участников – для этого среди них был проведен опрос.

Виталий Лебедев: «Спорт позволяет отвлечься, понять, что жизнь продолжается»

«Не оставлять людей в четырех стенах»

Турнир собрал более 50 участников из разных районов Татарстана. Перед стартом они активно общались между собой и шутили, предвкушая начало соревнований. По словам одного из них – Виталия Лебедева, такие мероприятия действительно помогают ветеранам СВО социализироваться и найти новые полезные контакты.

«Безусловно, это нужное дело. Мне нравятся такие соревнования, общение с людьми. Это дарит позитивные эмоции. Каждому человеку нужно куда-то девать свою энергию. Здесь ты можешь заниматься спортом и общаться с людьми. Важно понимать, что жизнь продолжается. Можно обменяться телефонами, найти новых друзей», – рассказал он «Татар-информу».

Виталий Лебедев участвовал в первой чеченской войне и СВО, служил по контракту в Таджикистане. Он подчеркнул, что после таких событий нельзя замыкаться в себе.

«Важно, чтобы ветераны не сидели в четырех стенах, поэтому я за любые мероприятия. Каждый из нас начинает задумываться о том, что он якобы никому не нужен, что теперь он что-то не может. А спорт позволяет отвлечься, пообщаться с такими же людьми, понять, что жизнь продолжается», – подчеркнул собеседник агентства.

Он рассказал историю о том, как на одном из соревнований стал свидетелем диалога двух ветеранов СВО, лишившихся ног. Они обменялись контактами своих мастеров протезов, начали общаться и в итоге подружились.

«На каждом соревновании я встречаю много знакомых лиц. Но приходят и новые, формируется уже целое комьюнити. Причем все мы из разных районов Татарстана», – добавил Лебедев.

«Видно, что на таких турнирах ребятам становится легче»

Риналь Нурутдинов из Альметьевска поучаствовал в соревнованиях по всем трем дисциплинам «Спортивного Кубка Раиса Татарстана», состоявшихся на данный момент: по плаванию, настольному теннису и нардам.

«Кубок организован на высшем уровне. Плавание проходило у нас, в Альметьевске. В школе я хорошо плавал и на этот раз тоже выступил неплохо – занял третье место. В настольном теннисе вышел в финальный этап. Здесь очень приятная атмосфера. Видно, что ребятам становится легче. Особенно это ощущалось на плавании, вода сама по себе успокаивает. Все общаются, делятся своими историями, соревнуются», – рассказал Нурутдинов «Татар-информу».

Риналь Нурутдинов: «Кубок организован на высшем уровне»

Он вспомнил историю о том, как вернулся с СВО. По его словам, их привезли на грузовике в Казань, Риналь сразу позвонил сестре и попросил купить билет до Альметьевска. Радости всей семьи не было предела.

«Первое время плохо спал, но потом успокоился. Конечно, приходилось специально отвлекаться, помогли и разные мероприятия. Это очень полезно, дает понять ребятам, что они не одни, о них помнят и заботятся», – сообщил собеседник агентства.

«Встретил тех, с кем служил на одних позициях»

На турнире случались и нежданные встречи. Ветеран СВО из Пестречинского района Азат Агзамов встретил здесь сослуживцев, с которыми занимал одни и те же позиции во время боевых действий.

«Встретил здесь боевых товарищей из Казани, с которыми мы были на одних позициях. Они были разведкой, а мы - пехотой. В целом все, кто из Татарстана, знакомы. Сказал одному: "Привет, кучерявый!" Правда, он лысый, посоветовал ему не выходить на солнце, а то на фотографиях будут блики», – рассказал с улыбкой Азат.

Азат Агзамов: «Когда возвращаешься с СВО, главное – не зацикливаться. Если ты все время мыслями там, будет тяжело»

Он отметил также, что мероприятия для ветеранов СВО действительно важны, чтобы они могли встречаться и общаться друг с другом.

«Тем более мероприятие проходит на свежем воздухе, спорт, физическая активность – очень приятно», – добавил наш собеседник.

По словам Агзамова, из-за ранения ему пока сложно принимать участие в других дисциплинах, но через пару лет он намерен начать заниматься и ими.

«Когда возвращаешься с СВО, главное – не зацикливаться. Если ты все время мыслями там, будет тяжело», – дал он совет ветеранам.

«Когда получали гуманитарную помощь, радовались как дети»

О значимости помощи в социализации ветеранам СВО рассказал и участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Кирилл Дмитриев.

«Люди приезжают сюда не за победой, а за живым общением. В живом общении мы понимаем, что все на одной волне. Даже когда я лежал в госпитале, никогда ни у кого не было упадка. Все общались, шутили. Юмор очень помогает. И важно понимать, что нас много. Например, был турнир по настольному теннису. Сам я играю посредственно, но с удовольствием поучаствовал. Такие мероприятия важны, чтобы помогать ребятам адаптироваться. Нужно показывать, что их поддерживают», – отметил собеседник.

По его словам, адаптироваться в мирных реалиях после участия в СВО ему самому было несложно, поскольку он работал спасателем и был подготовлен к стрессовым ситуациям. К тому же очень помогли различные мероприятия, которые проводятся в Татарстане.

Кирилл Дмитриев: «Простые посиделки не вызвали бы такого интереса. Должна быть какая-то цель»

«Всегда стараемся помочь нашим ребятам. Каждому задаем вопрос: "Что сделать, как помочь?" Общаюсь со своими ребятами из полка, помогаю. Важно получить что-нибудь из дома. Помню, когда на передовой получали гуманитарную помощь, радовались как дети, которые ждут подарков. Это же посылка из дома», – улыбнулся Дмитриев.

Особенно он отметил роль спорта в социализации ветеранов СВО.

«Простые посиделки не вызвали бы такого интереса. Должна быть какая-то цель. Здесь мы все соревнуемся и боремся за победу», – заключил собеседник агентства.

Напомним, что «Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан» проводится впервые по инициативе Рустама Минниханова. Суммарно в первых трех этапах Кубка уже приняли участие около 150 человек.

Главная цель соревнований – вовлечение участников СВО в занятия физической культурой и спортом, их социализация и интеграция посредством спортивных соревнований. Это соответствует целям Государственной программы «Спорт России», стартовавшей в 2025 году.

Фотографии: © Владимир Васильев / «Татар-информ»