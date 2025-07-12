«Меня прикрыли собой»: история гранатометчика, переехавшего под Казань из Киргизии

Азат Акзамов с сослуживцами.

Азат Акзамов родом из Киргизской ССР, но сегодня называет Татарстан родиной предков. Четыре года назад он переехал в село Царево и с самого начала стремился стать частью новой Родины.

В августе 2022 года он получил российское гражданство по Госпрограмме переселения соотечественников, а спустя считаные дни отправился в военкомат – встал на учет и подписал контракт. Уже в ноябре он был на передовой.

Решение уехать на СВО он принял самостоятельно, не поставив в известность никого, кроме дочери. 20-летняя дочь учится в медицинском вузе в Калининграде. Услышав, что отец уходит на фронт, она ответила только: «Атика, я в шоке…»

«Я не хотел, чтобы туда шли совсем молодые, 20-летние ребята. Им бы еще жить и жить, – объясняет Азат. – Сам я в армии не служил, хотел наверстать, пройти путь, как деды».

Один из них, Нажип Мингажевич, прошел всю Великую Отечественную, дожил до 86 лет. Второй, Белялетдин Мусаевич, героически погиб в 1942-м. Внук всю жизнь участвует в «Бессмертном полку» с их портретами.

2018 год. Азат Акзамов с дочерью Ляйсан на шествии «Бессмертного полка» в Бишкеке. / Фото из личного архива героя публикации

Свою мотивацию он объясняет просто и по-мужски.

«Во все времена мужчина защищает свой периметр – двор, дом, деревню, страну. Охраняет свою семью и свой народ. Иначе враги придут к тебе, отберут твое жилище, жену, детей, растопчут землю предков. Нормальный мужчина такого не стерпит. А на Россию всегда нападают. Поэтому по-другому никак», – объяснил он свой поступок.

Он знал, на что идет. Окопы, консервы, жизнь под звуки взрывов – ко всему пришлось привыкнуть. Служил гранатометчиком – именно по таким в первую очередь целится враг. Через семь месяцев получил тяжелое ранение – пуля раздробила правую половину таза, когда он пытался перебежать с одной позиции на другую.

«Мы двигались по двое-трое, чтобы страховать друг друга. Я не добежал. Виталик – позывной Гулак – успел, но потом под Авдеевкой попал под пулемет. Ему ампутировали руку и ногу в госпитале Вишневского. Он все равно не выжил…»

«В рубашке родился». Так позже скажут врачи. После попадания сослуживцы выносили Азата из укрытия в укрытие, под огнем. Первый взводный медик уже начал оказывать помощь, когда их заметил дрон. Подоспел второй – начали забрасывать гранатами. Азат лежал, сам подняться не мог.

«Пострадали четверо медиков, осколки попали в них. Они собой меня закрыли. Один из ребят, кто помогал меня вытаскивать, укрылся за деревом – рядом взорвалась граната. Он погиб. Ему было 23 года, дома ждал новорожденный ребенок…»

После паузы Азат продолжает. Укрытие, в котором он остался, держалось до вечера – ждали так называемого «серого времени»: когда дневные беспилотники уже не видят, а ночные еще не включились.

Эвакуация заняла сутки. Бойцы переправляли его через реку, несли на себе по минному полю. Сначала Азата доставили в Сватово, потом в Старобельск. Оттуда – вертолетом в Белгород, затем самолетом в Москву. Лечение продолжалось три месяца в госпитале Улан-Удэ.

9 мая. Азат Акзамовв Парке Победы города Казани в военной форме образца 1943 года. / Фото из личного архива героя публикации

Сегодня Азат передвигается по улице на костылях, дома – в инвалидной коляске. Перелом таза пока не сросся, операцию делать рано. Но он отказался от соцработника и старается справляться сам. Делает лечебную гимнастику, тренируется с гантелями и турником, ездит на реабилитацию в санатории. Уже освоился с машиной и водит. Верит, что однажды снова встанет на ноги.

«Когда спишь на земле после мягкой кровати, роешь колодец вместо воды из-под крана, мироощущение меняется. Начинаешь понимать, что человеку для жизни нужно очень мало. Я стал ценить каждый момент. Ведь завтра может и не наступить…»

Сегодня, хотя служба для него завершилась, он остается рядом с теми, кто продолжает борьбу. Помогает волонтерам «Чистого сердца» из Кощаково – передает деньги, маскировочные сети, одежду и обувь.

У Азата два технических образования: монтажник радиоаппаратуры и техник по ремонту компьютеров. Есть и высшее – специалист по математическим исследованиям в экономике. 15 лет он проработал инженером в типографии, после переезда стал обслуживать кофейные аппараты.

Сейчас как ветеран спецоперации получает поддержку от фонда «Защитники Отечества». В районе с ним работает социальный координатор Физалия Никитина. Благодаря ей Азат решает вопросы по льготам и выплатам, за что особенно благодарен и Пестречинскому военкомату – особенно сотруднице Гузель Фаильевне.

Он прошел обучение по программе «Время Героев», которая готовит бойцов СВО к государственной службе. Впереди – курсы по программированию. Он не останавливается.

За стойкость и удержание позиций на передовой Азат Акзамов награжден медалью «За отвагу».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.