«Мы гордимся своим земляком»: боец в отпуске рассказал о службе на СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Татарско-Суксинской библиотеке Актанышского района РТ состоялась встреча с участником спецоперации Алмазом Хузиным, приехавшим в краткосрочный отпуск.

Алмаз родился в 1995 году в деревне Татарское Суксы, окончил девять классов местной школы, после чего поступил в Актанышский технологический техникум, где получил диплом специалиста по сельскохозяйственным машинам.

После завершения учебы пошел служить в армию. Вернувшись в родное село, начал трудовую деятельность в хозяйстве «Агидель». Однако его таланты не ограничивались только работой на земле: Алмаз проявил себя как артист, участвуя в культурной жизни деревни Картово.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В ходе специальной военной операции, в ноябре 2023 года, Алмаз обратился в Актанышский военкомат и отправился на фронт. Более года военнослужащий участвует в боевых действиях, проявляя, по отзывам командования и сослуживцев, решительность и самоотверженность.

Встреча с Алмазом в библиотеке была организована для школьников, которые с нетерпением ждали возможности увидеть военнослужащего. Он рассказал учащимся о службе, фронтовом быте и дружбе между солдатами. Боец поделился мыслями о важности командного духа и поддержке друг друга в трудные времена.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Школьники оказались впечатлены мужеством и стойкостью Алмаза. Они задали ему множество вопросов. Глава Татарско-Суксинского сельского поселения Гузалия Хамматуллина также присутствовала на встрече и высказала слова поддержки.

«Мы гордимся своим земляком, героическим солдатом России Алмазом Хузиным. Желаем ему и всем его соратникам скорейшей победы над врагами и возвращения на родину живыми и здоровыми», — отметила она.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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