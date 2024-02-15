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Нового главного внештатного акушера-гинеколога назначили в Татарстане
В Министерстве здравоохранения Татарстана назначили нового главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии. Приказ о назначении вышел 13 февраля, эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Минздрава РТ.
Новым главным гинекологом республики стала руководитель Перинатального центра Республиканской клинической больницы, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Нигина Нигматуллина.
До нее этот пост занимала Татьяна Шигабутдинова – заместитель главного врача седьмой городской больницы по акушерству и гинекологии.
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