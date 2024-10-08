«Мы — частичка победы»: глава поселения в РТ инициировал акцию в поддержку СВО

Волонтеры Сухаревского сельского поселения Нижнекамского района Татарстана продолжают свою деятельность по поддержке армии. Глава поселения Ришат Галимов — сам яркий пример добровольчества. Он инициировал акцию «Мы — частичка победы».

За этот год местные жители сплели и отправили на фронт более 100 маскировочных сетей. Они также собирают продовольственные наборы, чтобы поддержать земляков на передовой.

«Наши жители активно участвуют в этой акции. С удовольствием принимают участие и наши бабушки. В ежедневном режиме мы держим связь с ребятами, которые находятся на СВО. На днях встречались с нашим парнем, который пришел в отпуск, он поблагодарил наших жителей, которые оказывают поддержку. Слушая его рассказы, мы для себя сделали вывод, что мы это делаем для победы», — отметил Ришат Галимов.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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