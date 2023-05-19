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MWM: ЗРК Patriot потратил 32 ракеты при попытке перехватить гиперзвуковой «Кинжал»
Батарея противовоздушной обороны Patriot при ударе по Киеву в ночь на 16 мая потратила 32 ракеты-перехватчика, стремясь перехватить российскую гиперзвуковую баллистическую ракету «Кинжал». Об этом пишет портал Military Watch Magazine.
Общую стоимость выпущенных зенитным ракетным комплексом ракет издание оценило в 96 млн долларов.
При этом, судя по всему, авторы материала ориентируются на появившиеся в Сети видеоролики ночного удара по Киеву. На них действительно виден запуск 32 ракет и небольшая вспышка на земле, но по ним невозможно точно восстановить картину произошедшего.
Днем 16 мая Министерство обороны РФ заявило о поражении одного из комплексов Patriot в Киеве. Однако американские СМИ сначала сообщили, что ЗРК лишь получил повреждения, а затем рассказали, что Украина сможет и дальше использовать поврежденный комплекс. Украинская сторона проинформировала об уничтожении 18 запущенных российской стороной ракет, в том числе шести «Кинжалов».
Позднее Минобороны России уточнило, что по его данным уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Анонимные американские чиновники заявили о поражении двух компонентов комплекса: генератора и части электроники системы. Наконец, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заверила, что системе ПВО «был нанесен незначительный ущерб» и она возвращена в строй.
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