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В Пентагоне утверждают, что поврежденный «Кинжалом» Patriot в Киеве отремонтирован
Зенитный ракетный комплекс Patriot, поставленный США Украине, был полностью отремонтирован после полученных в результате российского удара повреждений. Об этом утверждает заместитель пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрина Сингх, передает ТАСС.
«Одна система Patriot была повреждена, но теперь ее отремонтировали и она полностью возвращена в рабочее состояние», – заявила Сингх на брифинге.
По ее словам, Вашингтон оказывал Киеву «некоторую помощь» в ремонте. Она подчеркнула, что Вашингтон и ранее делал это в отношении «иных поставленных США систем», также Штаты обучают бойцов ВСУ управлять и обращаться с поставленным вооружением на поле боя.
На вопрос, почему комплекс не смог перехватить российскую ракету, заместитель пресс-секретаря не ответила, «посоветовав» «обратиться к Украине, чтобы они сказали о том, как управляют Patriot».
«Все, что я могу сказать вам касательно Patriot, – комплекс был поврежден временно. Иными словами, ему был нанесен незначительный ущерб. Он был отремонтирован, он полностью вернулся в строй и рабочее состояние», – повторила Сингх.
Днем 16 мая Министерство обороны РФ заявило о поражении одного из комплексов Patriot в Киеве. Однако американские СМИ сначала сообщили, что ЗРК лишь получил повреждения, а затем рассказали, что Украина сможет и дальше использовать поврежденный комплекс. Украинская сторона проинформировала об уничтожении 18 запущенных российской стороной ракет, в том числе шести «Кинжалов». Позднее Минобороны России уточнило, что уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и 5 пусковых установок ЗРК Patriot.
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