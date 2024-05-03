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МВФ: Если доллар рухнет, то БРИКС сможет предложить альтернативу
Если в мире будет крах доллара и международной валютной системы, то БРИКС сможет предложить альтернативу: настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами. Так сказал исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
Он отметил, что о недостатках текущей системы сегодня пишут очень много. При этом много в каких публикациях упоминают БРИКС: мол, что это объединение может предложить альтернативу, цитирует спикера РИА Новости.
Можин добавил, что страны-участники БРИКС могут сделать учетную единицу, построенную на корзине из валют пяти стран-членов объединения. Из валют там будут юань (Китай), рупий (Индия), рубль (Россия), реал (Бразилия) и ранд (Южная Африка).
Сейчас все предложения – на этапе обсуждений.
«В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами», — резюмировал Можин.
Ранее Можин рассказал, как США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС при помощи виз. Интересно, что Штаты выдали визы тогда, когда они были уже не нужны.
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