МВФ: США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС при помощи виз

Главы делегации министерства финансов и Банка России не смогли приехать на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за США. Встречу сорвали при выдаче виз, рассказал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, чьи слова приводит РИА «Новости».

По его словам, должны были приехать замминистра финансов Иван Чебесков и первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, а также другие сотрудники ведомств. Они подали заявления на визы, но в итоге Штаты выдали их только младшим сотрудникам Банка России, а из Минфина не дали никому.

Позже американское посольство в Москве сообщило делегации, что им смогут дать визы лишь во вторник, 16 апреля, когда конференция уже вовсю начнется, а командировки были отменены.

Можин отметил, что именно 16 апреля планировали встретиться замминистры финансов и председатели Центробанка стран БРИКС, но встреча оказалась сорвана.

Он подчеркнул, что подобные действия – это проявление «откровенного садизма со стороны Вашингтона». Визы были выданы по факту лишь тогда, когда они уже не нужны, отметил спикер.

Можин обратил внимание на то, что Россия не смогла так вести себя по отношению к врагам.

«Это вопрос культуры, мы просто разные», – сказал в заключении Можин.