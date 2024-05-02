Глава Минфина Египта: Объединение БРИКС со временем сравняется с «большой двадцаткой»

У объединения БРИКС большое будущее, со временем оно сравняется по масштабу с «большой двадцаткой». Так считает министр финансов Египта Мухаммед Мааит, пишет РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что в группу БРИКС входит ряд стран, у которых общие цели, сильная экономика и большая численность населения. Он также напомнил, что «большая двадцатка» тоже начинала «с малого», а потом разрослась.

«У БРИКС большое будущее, она занимает важное место в мире и со временем сравняется с "большой двадцаткой", которая начинала также, а затем разрослась», – выразил свое мнение спикер.

Он добавил, что Новый банк развития БРИКС, к которому ранее присоединился Египет, «предоставит финансирование для инфраструктурных проектов».

Напомним, что саммит стран БРИКС пройдет в октябре в Казани. А еще ранее с 12 по 23 июня столица Татарстана примет Международное мультиспортивное мероприятие «Спортивные игры стран БРИКС». Соревнования пройдут в преддверии октябрьского саммита.