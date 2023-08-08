МВД РФ напомнило россиянам об ответственности за поджог военкоматов

В последнее время в МВД России отмечают увеличение количества сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Аферисты не только похищают деньги, но и пытаются заставить совершить атаку на военные объекты страны. Об этом сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

За последнее время только в Казани дважды пытались поджечь здания военкоматов, в третьем случае бутылка с коктейлем Молотова попала в служебную машину возле военкомата.

Все эти случаи похожи друг на друга: как правило, на потенциального поджигателя выходят телефонные мошенники с Украины и в течение некоторого времени «обрабатывают» его, убеждая и даже угрожая.

Так, одной из поджигательниц в Казани позвонил мошенник, который представился сотрудником ФСБ . Он рассказал, что на имя женщины оформили кредит. Для того, чтобы поймать мошенника, она должна оформить кредит, а деньги перечислить на резервный счет.

В результате местная жительница в пяти банках взяла в кредит более двух миллионов рублей и перечислила мошенникам. Через некоторое время неизвестный снова позвонил ей и сказал, что знает, где живет ее дочь, и если она не хочет, чтобы ее убили, нужно поджечь военкомат.

Женщина купила бензин и, общаясь по видеозвонку со злоумышленником, пошла поджигать здание. Правоохранителям удалось задержать пожилую жительницу Казани.

В министерстве напомнили, что атаки на стратегические или военные объекты квалифицируются как теракт или диверсия. Необходимо более внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к подобным действиям, отметили в ведомстве.