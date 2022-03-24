МВД отменит плановые проверки российского бизнеса

Министерство внутренних дел перестанет проводить плановые проверки бизнеса, за исключением тех, которые касаются безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр министерства.

Первый замглавы ведомства Александр Горовой по итогам совещания, посвященного организации работы органов внутренних дел в условиях санкций, дал соответствующее поручение подчиненным.

«Первый заместитель министра <...> дал дополнительное указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности», — рассказали в пресс-центре.

Такое решение было принято во избежание административного давления на малый и средний бизнес в условиях санкций.

МВД уточнило, что все остальные проверки, которые проводят другие надзорные органы, компаниям нужно будет согласовывать самостоятельно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Министерство экономики Татарстана разрабатывает ряд мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.