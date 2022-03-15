Минэкономики Татарстана разрабатывает меры поддержки для малого и среднего бизнеса

Министерство экономики Татарстана разрабатывает ряд мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Министерством промышленности и торговли ведется сбор информации по потребности предприятий в некоторых видах импортируемой продукции. Где-то сейчас имеет место нарушение логистических цепочек наших производителей», – сказал он.

Лернер добавил, что тем не менее есть хорошие механизмы по восстановлению этих логистических цепочек. «Мы рассматриваем как внутрирегиональную кооперацию в стране, так и наших внешних партнеров. У нас есть хорошая сеть представителей Татарстана за рубежом, которых координируем и даем поручения по проработке вариантов логистических цепочек наших предприятий», – отметил он.

Кроме того, по словам замминистра, представили Татарстана за рубежом должны оказывать содействие в налаживании контактов с иностранными производителями.