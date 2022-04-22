МВД опубликовало видео задержания руководителей финансовой пирамиды Finiko

МВД России опубликовали видео, как оперативники задерживают руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko.

«Полицейские задержали подозреваемых в Московском регионе, в республиках Татарстан и Бурятия, а также в Иркутской области. В их жилищах провели более 70 обысков, изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что полицейские задержали еще шестерых руководителей финансовой пирамиды Finiko, а также куратора сайта и службы поддержки организации. Последнего сегодня суд отправил под арест, подробности из зала суда читайте в материале агентства.