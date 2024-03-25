МВД опровергло информацию о том, что в момент теракта у «Крокуса» стояло авто кинологов

В ряде Telegram-каналов и соцсетях распространяются фото и видео с микроавтобусом на парковке «Крокус Сити Холла» во время атаки террористов, который якобы принадлежит кинологической службе полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, данная информация не соответствует действительности. Машина, запечатленная на кадрах, является автомобилем скорой помощи.

В МВД призвали представителей СМИ и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям правоохранительных органов.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.