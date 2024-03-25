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МВД опровергло информацию о том, что в момент теракта у «Крокуса» стояло авто кинологов
В ряде Telegram-каналов и соцсетях распространяются фото и видео с микроавтобусом на парковке «Крокус Сити Холла» во время атаки террористов, который якобы принадлежит кинологической службе полиции.
Как сообщили в пресс-службе МВД России, данная информация не соответствует действительности. Машина, запечатленная на кадрах, является автомобилем скорой помощи.
В МВД призвали представителей СМИ и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям правоохранительных органов.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182.
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