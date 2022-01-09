МВД: Из-за цифровизации исчезла необходимость штампов о браке и детях в паспорте

Необходимость проставлять в паспорте гражданина России отметки о регистрации брака и наличии детей отпала из-за хранения основных сведений о жителях страны в электронном виде. Об этом заявили в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ, передает ТАСС.

«В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», — пояснил представитель МВД.

С лета 2021 года в России начали действовать изменения, внесенные ранее в положение о паспорте гражданина РФ. В частности, срок действия паспорта людей, достигших 20 и 45 лет, продлен до его замены, но не более чем до 90 дней. Также до 90 дней увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для достигших 14-летнего возраста несовершеннолетних.

Кроме того, изменен сам бланк паспорта: теперь в нем нет «Личного кода». На последней странице бланка начали в доступной форме размещать информацию для владельца документа.

Помимо этого, гражданин может сам решать, необходимы ли ему штампы о регистрации и расторжении брака, о детях — гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, о группе крови и ИНН.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с января 2023 года МВД России планирует начать выдавать электронные паспорта. При этом бумажный паспорт после выдачи электронного будут аннулировать.