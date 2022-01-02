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Ру Тат
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Общество
2 января 2022  10:04

В России начнут аннулировать бумажные паспорта при выдаче электронного

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Россияне не смогут иметь сразу две версии паспорта, так как при выдаче электронного бумажный будет аннулироваться. Об этом со ссылкой на МВД сообщает ТАСС.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве напомнили, что новая версия паспорта будет выдаваться на добровольной основе. Получить его смогут граждане России начиная с 14 лет. Правительство определит порядок получения цифрового документа, а также пилотные регионы, в которых стартует проект.

#электронный паспорт #мвд
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