Музыкальный фестиваль «СоТворение» проведут в преддверии саммита БРИКС в Казани

Музыкальный фестиваль «СоТворение» в следующем году планируется провести в преддверии саммита БРИКС. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ.

«Мы пригласили участников стран БРИКС, восемь стран откликнулись. Очень хотелось бы не просто повторить этот фестиваль, а сделать его на более серьезном уровне. Точно так же, как „Аксенов-фест”, который решили провести под эгидой БРИКС. Не знаю, какой там будет формат. Но сам факт, что это начинает жить», — сказал глава города.

По словам Метшина, фестиваль «СоТворение» перестали проводить, когда начали готовиться к Универсиаде 2013 года. Потом в Казани нужно было проводить другие международные спортивные мероприятия, а после началась пандемия коронавируса.

Однако, как отметил мэр, он получал большое количество писем от жителей, в том числе других регионов России, с просьбой о возрождении фестиваля. «Мы получили грант. И возникла идея сделать его чуть пошире», — подчеркнул он.

В октябре 2024 года в Казани состоится саммит БРИКС. С предложением провести здесь событие в рамках российского председательства в организации выступил Президент РФ Владимир Путин. Во время прямой линии глава государства рассказал «Татар-информу», почему местом проведения саммита была выбрана именно столица Татарстана.

Ранее стало известно, что в Казани к событию обновят Центральный стадион, Центр волейбола и ряд дорог, подземных переходов и лифтов.