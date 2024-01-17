Остров-град Свияжск закрыли для посещений из-за погодных условий

Фото: Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

В связи с сильными метелями и снегопадом музеи острова-града Свияжска закрыты для посещения.

«Со вчерашнего дня стало проблематично добраться до музея. Например, работники добирались на электричке, поскольку трасса стояла. Сегодня Свияжск замело, и все службы заняты расчисткой доступа на остров и к служебным помещениям», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Музеи откроются после улучшения погодных условий и ситуации на дорогах, добавила собеседница агентства. «Пока что жителям Свияжска даже из домов выйти проблематично», — отметила Юлия Нуреева.

Напомним, сегодня, 17 января, в Татарстане ожидается снежная и очень ветреная погода. Небо над республикой останется облачным. В светлое время суток по всему региону, включая Казань, продолжит идти снег, местами сильный. Разыграются метели, кое-где они также окажутся сильными. Объявлено штормовое предупреждение.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что почти 45 тысяч туристов посетили Свияжск за новогодние праздники.