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Почти 45 тысяч туристов посетили Свияжск за новогодние праздники
Почти 45 тыс. туристов посетили музей-заповедник «Остров-град Свияжск» за новогодние праздники — с 30 декабря по 8 января. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.
«У нас запустилось шоу „Свияжских стеклодувов“ в пилотном режиме, это главная новинка. Она пользовалась большой популярностью у гостей. Программа оказалась очень востребована, как и предполагалось, мы введем ее в постоянные», — поделилась собеседница агентства.
Выдувают из стекла фигуры двое стеклодувов — Александра Смирнова и Марат Прошкин. Особое внимание они уделяют созданию уникальных елочных игрушек и стеклянных цветов — символов зимы и весны.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 января Раифский монастырь, который также расположен на территории Зеленодольского района, посетили более 100 тыс. туристов. Здесь самым востребованным событием стал фестиваль «Лед и свет».
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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