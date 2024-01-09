Почти 45 тысяч туристов посетили Свияжск за новогодние праздники

Почти 45 тыс. туристов посетили музей-заповедник «Остров-град Свияжск» за новогодние праздники — с 30 декабря по 8 января. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«У нас запустилось шоу „Свияжских стеклодувов“ в пилотном режиме, это главная новинка. Она пользовалась большой популярностью у гостей. Программа оказалась очень востребована, как и предполагалось, мы введем ее в постоянные», — поделилась собеседница агентства.

Выдувают из стекла фигуры двое стеклодувов — Александра Смирнова и Марат Прошкин. Особое внимание они уделяют созданию уникальных елочных игрушек и стеклянных цветов — символов зимы и весны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 января Раифский монастырь, который также расположен на территории Зеленодольского района, посетили более 100 тыс. туристов. Здесь самым востребованным событием стал фестиваль «Лед и свет».