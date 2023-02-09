Музей ИЗО РТ: Смена директора Третьяковки не скажется на договоренностях о сотрудничестве

Директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева выразила глубокое сожаление по поводу ухода с поста генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. О том, что с Трегуловой не продлен трудовой контракт, срок которого истек, стало известно сегодня утром. Новым руководителем Третьяковской галереи, напомним, назначена Елена Проничева, возглавлявшая до этого Политехнический музей.

«Очень жаль… С новым директором мы тоже знакомы: будет неплохо (при руководстве Третьяковской галереей Елены Проничевой – прим. Т-и)...» – рассказала Нургалеева.

У Музея ИЗО РТ есть договоренности о сотрудничестве с Третьяковской галереей на перспективу, достигнутые ещё при руководстве Зельфиры Трегуловой. Они останутся в силе и с назначением нового директора Третьяковской галереи, заверила Нургалеева.

«Она [Зельфира Трегулова], конечно, – гениальный человек. Ее деятельность с РОСИЗО, международные проекты, она и в Музее Пушкина работала по международным связям», – напомнила собеседник агентства.

Осенью минувшего года, напомним, при участии Третьяковской галереи и нескольких шедевров из ее фондов в Национальной художественной галерее прошла масштабная выставка «Искусство Союза».