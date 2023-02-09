Зельфира Трегулова ушла с должности гендиректора Третьяковки

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Зельфира Трегулова покинула пост генерального директора Государственной Третьяковской галереи. Ее уход в Минкульте объяснили завершением срока трудового контракта. Вместо нее Третьяковку возглавила Елена Проничева.

«Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта», – говорится в сообщении ведомства.

В Минкульте напомнили, что Зельфира Трегулова возглавляла Государственную Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. Под ее руководством было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов.

Проничевой на новой должности предстоит «сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов», добавили в министерстве.