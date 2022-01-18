Музей ИЗО представит фотовыставку по маршруту экспедиции Николая Рериха

Фото: пресс-служба Музея ИЗО РТ.

Галерея современного искусства Музея ИЗО РТ представит фотовыставку востоковеда и рериховеда Людмилы Шапошниковой по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции 1923-1928 годов художника Николая Рериха. Фотопроизведения станут дополнением к большому проекту Русского музея, на основе фондов которого, напомним, с декабря в Казани представлены 68 картин мастера.

«Все представленные произведения Николая Рериха останутся на своих местах. Фотокартины, их 120, разместятся в соседнем зале на втором этаже. Выставка, как и проект Русского музея, будет действовать до 13 марта», – пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото: пресс-служба Музея ИЗО РТ.

Автор фотографий, собранных в выставку «По маршруту Мастера», – всемирно известный востоковед и основатель научной школы рериховедения, историк, философ, общественный деятель, генеральный директор музея имени Николая Рериха в Москве. И если художник прошел по территориям Индии, Тибета, Монголии, Алтая в 1923-1928 годах вместе со своей супругой и сыном, то Людмила Шапошникова в 1975-1980-е в одиночку повторила большую часть маршрута той экспедиции, пройдя по Алтаю, Монголии, Индии, включая Западные и Восточные Гималаи. Итогом стала книга-альбом «От Алтая до Гималаев» 1987 года и изданная в 1999-2005 годы фундаментальная трилогия «Великое путешествие».

Людмила Шапошникова проанализировала грандиозные открытия, совершённые Рерихами в начале ХХ века, собрала панораму фотообразов и цикл литературных очерков, описывающих более чем тысячелетнюю историю национальных культур Востока. Позже она стала доверенным лицом младшего сына Рерихов Святослава, который через нее передал в Россию наследие своих родителей для создания общественного Музея имени Николая Рериха в Москве. До фотовыставки о своем путешествии выдающийся ученый, бесстрашная женщина Людмила Шапошникова не дожила, скончавшись в 2015 году.

Фото: пресс-служба Музея ИЗО РТ.

Организаторы расскажут о ней и маршруте Николая Рериха подробнее на открытии и приуроченных к выставке экскурсиях и лекциях. Соорганизаторами проекта стали Государственный музей изобразительных искусств РТ, Международный Центр Рерихов (Москва), Международный Совет рериховских организаций имени Святослава Рериха, Региональная общественная организация «Татарстанское рериховское культурное объединение».

Выставку картин Николая Рериха, напомним, сопровождает медиаинсталляция его творчества.