К выставке Рериха в Казани готовят инсталляцию, где гости смогут управлять облаками

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

В Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ 14 декабря откроется выставка произведений русского художника, философа, писателя, путешественника и археолога, академика Императорской академии художеств (1909 год) Николая Рериха. В экспозиции будут представлены более 70 его произведений, в основном из коллекции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Кроме того, к вернисажу студия Abau подготовила тематическую мультимедийную программу с интерактивными эффектами. Ее будут транслировать в двусветном пространстве галереи — между первым и вторым этажами залов с картинами Рериха.

Фото: © пресс-служба ГМИИ РТ

«К открытию выставки Рериха будет представлена инсталляция, с которой каждый из посетителей сможет взаимодействовать. Например, люди смогут управлять облаками своими руками и телом. Мы пробовали это с хореографами — смотрится очень здорово. Или, нажимая на определенные клавиши, человек сможет воздействовать и на звук, и на изображения, которые от этого будут изменяться», — анонсировал мультимедийную премьеру руководитель студии Abau Дамир Аллямов для первых зрителей инсталляции «Фешин».

Фото: © пресс-служба ГМИИ РТ

Выставка «Николай Рерих» — проект дружественного Музею ИЗО РТ культурно-выставочного центра Русского музея. Его экспонаты стали базой предстоящего вернисажа. Помимо картин из собрания Русского музея, на выставке будут представлены предметы из собрания Музея ИЗО РТ, Национального музея РТ, Этнографического музея КФУ и отдела редких книг и рукописей научной библиотеки КФУ. Для посетителей выставка будет работать с 15 декабря по 22 марта следующего года, а вернисаж 14 декабря будет закрытым — по приглашениям.