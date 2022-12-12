Казанцам представят «Новую мифологию» китайско-российского академика живописи

14 декабря в Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ откроется выставка живописи «Новая мифология» художника, академика Китайско-Российской академии изобразительного искусства, директора Башкирского художественного музея им.Нестерова. Айрата Терегулова.

Художник Айрат терегулов на фоне своего произведения Фото предоставлено ГМИИ РТ

Посетители увидят 47 работ, написанных с 2013 по 2022 годы, – новый этап творчества художника. Айрат Терегулов также известен работами в технике ассамбляж – создание трехмерных произведений искусства, композиций из предметов утилитарного назначения, их деталей, обломков.

«Выставка “Новая мифология” разместится на первом этаже Галереи современного искусства, сменив выставку фотографий Родченко. Сам художник приедет из Уфы на вернисаж в Казань и проведет небольшой экскурс по своей экспозиции. Но выставки произведений Музея изобразительных искусств РТ в Башкирии пока не запланировано», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Выставка Айрата Терегулова входит в перечень мероприятий Государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020 – 2024)» и проводится при поддержке Министерства культуры Татарстана.

Художник в этом году отметил 65-летний юбилей (30 октября). Со времен учебы на художественно-графическом факультете Башкирского пединститута (1980-1985) стал участником более 200 выставок. В 2014 году был участником и лауреатом премии имени Нестерова III Межрегиональной академической передвижной выставки-конкурса Российской академии художеств «Красные ворота/Против течения» (седьмой этап которой недавно завершился в Казани).

Увидеть «Новую мифологию» Айрата Терегулова в Галерее современного искусства Казани можно будет до 26 февраля. Вход на вернисаж 14 декабря свободный.