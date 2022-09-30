Как Москва и Казань Родченко на бренд делили: Музей ИЗО открыл выставку отца фотографии

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, открылась фотовыставка «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation». Черно-белые серебряно-желатиновые снимки, отпечатанные с негативов самого двигателя русского авангарда в Москве в 1994 году двумя портфолио тиражом по 39 экземпляров, будут гостить в Казани до 27 ноября. Напечатать их в существовавшей еще тогда фотолаборатории Родченко удалось благодаря увлеченности русским авангардом немецкого галериста Говарда Шиклера и энтузиазму внука и ведущего специалиста творчества художника Александра Лаврентьева.

Среди кадров несколько снимков матери, узнаваемый портрет Лили Брик, ставший основой плаката Ленгиза, ее сестры, Осипа Брика, поэта и друга Родченко Владимира Маяковского – словом, окружения художника и людей эпохи 1920-1930-х годов.

«В главном здании Музея ИЗО Татарстана сейчас проходит выставка Николая Фешина – это главный учитель Родченко, а здесь, буквально в здании напротив, мы открываем выставку Родченко. Воспоминаний об учителе у него было много, но самая главная мысль, что он – свет во тьме. Родченко, еще будучи студентом художественного училища, стал одной из звезд первой величины. И хотя творчество Родченко кажется несовместимым со стилем самого Фешина, но у Фешина есть ученики разных художественных направлений – он никогда не подавлял свободную творческую личность. Когда Родченко переехал в Москву, то, конечно, был тем более на слуху, но потерял известность, в 30-е годы даже считалось, что он вообще умер – а он жил еще 30 лет. Какое-то время назад мы начали планомерную работу, чтобы сделать это имя казанским брендом. Эта выставка – одно из цепи событий в этом направлении. Родченко прожил в Казани 15 лет, здесь он стал художником, поэтому его имя имеет огромное значение именно для нас», – такими словами открыла вернисаж искусствовед, сотрудник Музея иЗО РТ Дина Ахметова.

Вслед выставке фоторабот Родченко, организованной московскими Фондом Still Art Елены и Михаила Карисаловых и Галереей Люмьер, Музей ИЗО Татарстана уже готовит следующий проект, связанный с отцом русского фотоискусства. Его анонсировала директор музея Розалия Нургалеева.

«Сегодня у нас потрясающая публика — много молодых фотографов и много мэтров. Но в след этой мы готовим свою выставку „Родченко и Фаик Тагиров“. Мы провинциалы все время хотим присвоить Родченко себе. Да, мы пытаемся подтянуть это имя к Казани, и нам это очень надо, в Москве таких имен море. Покажем все, что сделали Родченко и Тагиров, который был его последователем, ту высоту, на которую они стремились, — на них ориентировались потомки и художники, и в том числе Москва», — сказала Нургалеева.

Сейчас фотография – тиражный вид искусства, констатировала главный куратор Центра фотографии в Москве Наталья Литвинская. Но направление было задано еще Родченко. Выставку дополняет аудиогид, созданный совместно с правнучкой Александра Родченко Екатериной Лаврентьевой и озвученный актером Юрием Колокольниковым, который играл роль Владимира Маяковского в одном из фильмов.

«Родченко – не только казанский брэнд. Родченко в принципе брэнд советской фотографии. Это человек, который олицетворяет все эксперименты с советской фотографией и фотографией в мире», – акцентировала Литвинская.

«Живая» аналоговая фотография в век репродукции репродукции – огромная ценность», — подчеркнул известный казанский фотограф, один из основателей советского фотообъединения «ТАСМА» Фарит Губаев.

«Надо ценить, что в зале оригиналы великого мастера. Шире открывайте глаза и не будьте безучастными!» – напуствовал первых посетителей выставки он.