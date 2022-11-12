«Явление новейшей истории – художники получают премии»: в ГСИ открылись «Красные ворота»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, на вернисаже передвижной выставки «Красные ворота/Против течения» назвали имена лауреатов премии имени Фешина этого года. Денежными премиями в размере 50 тысяч рублей экспертное жюри поощрили четырех казанских художников – Светлану Мусину-Медвецкую, Анну Федорову, Андрея Соколова и Сергея Царева.

Президент Творческого союза художников России Константин Худяков Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это уникальное явление в новейшей истории изобразительного искусства, когда художникам вручают денежные премии, и это делают региональные власти. Спасибо вам за это! Я хочу подчеркнуть, что наш конкурс открыт для всех художников независимо от расовой, половой, национальной, союзной принадлежности – здесь участвуют все желающие. Как организационные структуры выступают Поволжское отделение и Творческое объединение союза художников России, но участвуют и Сибирь, Дальний Восток, Поволжье, Москва и Санкт-Петербург», – сказал вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения Российской академии художеств и президент Творческого союза художников России Константин Худяков.

Художникам крайне важно посмотреть друг на друга, подчеркнул он, и сравнить свои позиции в художественном сообществе. Это здоровая, нормальная, хорошая конкуренция и в то же время серьезный отбор конкурсантов экспертным советом.

«Красные ворота/Против течения» – в этом году уже седьмая межрегиональная академическая выставка-конкурс. В ней приняли участие художники 22 регионов России, организаторы просмотрели более 2000 заявок от 500 авторов, по итогам конкурса будет издана пятитомная арт-энциклопедия. На выставке в Казани – представлено около 150 работ более сотни авторов (второй и третий этажи Галереи современного искусства). До этого работы проекта экспонировались в Москве, Тольятти и Саранске. От Татарстана в проекте участвовали 29 художников, из них и выбрали лауреатов Фешинской премии (в других городах-участниках учреждены премии иных видных мастеров кисти).

«Творческий союз художников России активен и, судя по контингенту, который мы здесь видим, он ближе всех к молодежи. И я думаю, это сейчас, может быть, самое важное. Этот проект еще уникален тем, что это не просто выставочная, но еще и большая образовательная среда. Это коммуникативная площадка, где художники, в том числе молодые , могут знакомиться с современными тенденциями в изобразительном искусстве. В России сейчас качественных подобных проектов, на мой взгляд, очень немного. Конкурс проходит при поддержке Фонда «Творческие люди», от имени Республики Татарстан учреждена премия имени Фешина», – подчеркнул заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, в числе четырех лауреатов Сергей Царев, представивший на премию амбициозную работу по библейскому сюжету «Юдифь и Олоферн». Однако произведение – отнюдь не подражательство шедевру самого Микеланджело. От ветхозаветного сюжета художник-современник взял название и, что особенно интересно и важно в контексте ассоциаций, технику письма. На картине, которая, к слову, первой встречает посетителей выставки, изображены в невероятно тонкой и живоподобной манере трое красивых молодых людей – две изящные элегантно, но современно одетые девушки и парень.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У меня есть целая серия библейских сюжетов, все они исполнены на левкасе и с помощью яичной темперы. То есть я собственноручно перетираю сухой пигмент, добавляю туда вино, яичный желток и, как в иконописи, занимаюсь темперной живописью. Для конкурса я выбрал тему смерти и представил картину о подвиге еврейки Юдифь, которая зашла в стан врага Олоферна, сирийского полководца, и с помощью своих чар и Бога спасла свой еврейский народ от сирийского войска. Эта моя интерпретация той истории, образ Олоферна я сделал похожим на автопортрет, а девушек – на своих учениц», – рассказал художник, директор и преподаватель художественной школы Зеленодольска и художественного училища в Казани Сергей Царев.

А, например, Анна Федорова представила на конкурс одну живописную работу – «Agnes», что переводится с латыни как агнец, и одну графическую – «Апокалипсис-2020». Свои творения она номинировала в теме Апокалипсис. Всего, отметим, организаторы предложили в этом году участникам десять тем по произведениям европейского просветителя XVII века Яна Амоса Коменского, автора фундаментального труда «Мир чувственных вещей в картинках».

«Я делала в 2020 году персональную выставку на тему Апокалипсиса – тогда как раз это было связано с пандемией. Это затрагивает философские струны души. Для меня большая честь. гордость попасть в этот проект, потому что здесь очень сильный отбор, серьёзное жюри, они большие профессионалы. К тому же я участвую впервые и сразу лауреат – это для меня большая радость и счастье», – призналась художник.

В Галерее современного искусства выставку «Красные ворота/Против течения» можно будет видеть до 30 ноября.