Музей ИЗО на церемонии награждения СМИ поделился планами на предстоящий год

Музей ИЗО Татарстана провел юбилейную пятую церемонию награждения представителей СМИ и блогеров по итогам уходящего года, на которой объявил планы на предстоящий 2025 год. Встреча прошла в историческом здании – особняке усадьбы Сандецкого, где располагается головной корпус с основной экспозицией музея из классических произведений.

«Мы замечательно с вами вместе отработали этот год. О нашем музее было опубликован 171 репортаж. Ваша деятельность грандиозная – спасибо вам всем за то, что вы с нами!» – обратилась к участникам церемонии директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

В новом году, анонсировала она, музей готовит для посетителей в главном здании большую выставку западноевропейского искусства из собственных фондов – она займет весь второй этаж. В начале марта эта выставка сменит презентованный в начале декабря привозной проект «Импрессионист Константин Кузнецов. Россия – Франция. Возвращение».

«Как говорила Трегулова (историк-искусствовед, экс директор Третьяковской галереи – прим. Т-и), Кузнецов для нас стал открытием. Мы в России не знали ничего об этом художнике. Уникально, что после его смерти родственники отдали всю коллекцию в фонд, мы частично смогли показать наследие Кузнецова в нашем проекте. Конечно, он был абсолютно русский и при этом импрессионист. Мы договорились с музеем Нижнего Новгорода, откуда родом был Константин Кузнецов, что они передадут нам хорошие цифровые изображения его произведений», – рассказала Нургалеева.

Нетривиальным и при этом важнейшим социальным проектом, инициированным в Казани и реализованным в уходящем году первым именно в залах Музея ИЗО Татарстана, в Галерее современного искусства, – стала выставка художественных фотопортретов людей с деменцией «Линия жизни».

После столицы Татарстана, подчеркнула директор музея, социально-просветительская выставка проехала по городам республики, и теперь ведутся переговоры, чтобы в 2025 году представить ее в Москве.

Благодарности, книги о национальных художниках, шоперы с логотипами музея и годовые абонементы на посещение выставок и мероприятий в преддверии Нового года получили журналисты и блогеры, активно освещающие события Музея ИЗО Татарстана. Среди них обозреватель «Татар-информа» Оксана Романова, журналист сетевого издания «Миллиард.Татар» Регина Яфарова, известные казанские журналисты Ольга Юхновская, Ольга Иванычева, Аяз Хасанов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»