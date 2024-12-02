«Достоевский в живописи»: Казань ждет выставку русского француза из частной коллекции

В главном здании Музея ИЗО Татарстана с 5 декабря будет доступна выставка «Импрессионист Константин Кузнецов. Россия – Франция. Возвращение». Живопись, графику, а также личные мемориальные предметы единственного из отечественных живописцев, гармонично интегрировавшегося во французский импрессионизм, представят Фонд Константина Кузнецова, его основатель и коллекционер Андрей Щербинин.

Масштабную выставку (шесть залов) составят порядка 80 произведений художника-эмигранта: раннее творчество автора, портреты семьи, пейзажи, символические композиции. А кроме того – семейные фотографии Кузнецовых, архивы, дополненные экспонатами из отдела рукописей и редких книг Библиотеки имени Лобачевского КФУ и предметами декоративно-прикладного искусства конца XIX – начала ХХ века из собрания Музея ИЗО республики.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Родившийся в 1863 году в состоятельной купеческой семье в селе Желнино Нижегородской губернии Константин Кузнецов серьезно занялся живописью в возрасте 33 лет. Ради этого переехал во Францию ещё до Революции и освоил импрессионизм, став учеником Фернана Кормона – учителя таких маститых художников, как Анри де Тулуз-Лотрек, Винсент Ван Гог, Виктор Борисов-Мусатов. Используя приемы и сезаннизма, и символизма, и фовизма, художник выработал собственный стиль, привнеся в импрессионизм широту и масштаб русского пейзажа.

«Семья Кузнецовых всегда мечтала, чтобы его искусство жило в России, куда ему не удалось вернуться при жизни. Потомки художника не входят в правление Фонда официально, но живо участвуют в его деятельности, продолжают делиться материалами, рассматривают фотографии с выставок. Это три правнучки в возрасте от 65 до 80 лет, их дети и внуки. Семья очень большая, и картины присутствуют во всех фамильных домах потомков. У каждого члена семьи есть любимые картины. Те, что стали особенно памятными, дарились старшими поколениями младшим на праздники – юбилеи, крещения, свадьбы, и с этими картинами они, конечно, никогда не расстанутся. Остальное – то, что хранилось свернутым в рулоны, на антресолях, в мастерской – перешло в фонд. Полотна требуют реставрации, температурного режима, они должны изучаться и быть показаны зрителю», – рассказала «Татар-информу» заместитель директора фонда по научной работе Екатерина Усова.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

В Фонде Константина Кузнецова более 300 полотен живописи и более 100 произведений график. Всего же, по мнению собеседницы агентства, художником могло быть создано около 500-600 картин. Часть из них находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Нижегородском художественном музее, выставочном центре «РОСИЗО», музее имени Савицкого в Нукусе, Харьковском художественном музее, в Музее Орсе, музее Карнавале, музее Понт Авена, Муниципальном музее Гааги, музее Морле, музее Эжена Будена в Онфлере.

«С 1960-х потомки организовывали выставки произведений Кузнецова. Главным образом этим занимались его дочь, сын и внучка. С некоторыми галереями они расплачивались картинами – например, с галереей Кати Граноф, где выставки Кузнецова проходили в 1965 и 1968 году. Мы связывались с этой галереей, и хотя раньше в нее перешло довольно много картин, сейчас не осталось ни одной, что говорит о том, что впоследствии они были проданы. Так несколько десятков картин Кузнецова рассеялись по миру – сейчас они в различных частных собраниях», – сообщила Екатерина Усова.

Сам Константин Кузнецов еще в 1900-х годах часто выставлял свои картины в России – он присылал их на выставки Московского товарищества в Москве и Петербурге. Благодаря этому художники на родине Кузнецова знакомились и с французской живописью, и с ее интерпретацией в пейзажах переехавшего соотечественника. «Чрезвычайно хороши для пропагандирования импрессионизма», – так говорил о полотнах Кузнецова критик Александр Ростиславов. Имея доход с семейных предприятий в России, как уверяют исследователи, художник никогда не писал картин на заказ.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

До Казани выставку импрессиониста-эмигранта Константина Кузнецова показали в Третьяковской галерее, в художественных музеях Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В столице Татарстана она созвучна новому проекту Эрмитажа, который в конце минувшей недели представил в Казани «Прекрасную эпоху». Ее локомотивом стали те самые французские импрессионисты, которыми сначала из далёкой России, а потом и во Франции вдохновлялся Константин Кузнецов. Представители Фонда художника уверены, что такое пространственно-временное соседство будет на пользу посетителям.

«У зрителей появляется возможность сравнить французских импрессионистов и полотна Кузнецова, который отличается от французов, хотя он и учился у них. Отличается он и русской лирикой (не зря его называли французы “Достоевским в живописи“), и особым, масштабным взглядом на природу с высоты птичьего полета. Французы все же смотрели на природу с высоты человеческого роста. Объединяет обе выставки возможность наслаждаться чистой живописью, колоритом и гармонией полотен, не осложненными дополнительной проблематикой, концептуализацией. Импрессионизм – глубоко чувственное, жизнеутверждающее и очень человечное искусство, понятное всем и каждому», – отметила Усова.

Она также подчеркнула, что главное в выставке Константина Кузнецова – возвращение культурного наследия на родину художника. Тогда как, напомнила она, выставка Эрмитажа состоит из зарубежных произведений, приобретенных нашими соотечественниками в конце XIX – начале ХХ века.

«Выставка Кузнецова о возвращении имени художника и пополнении российского культурного контекста», – резюмировала специалист.

Оценить импрессионизм русского француза Константина Кузнецова можно будет до 9 марта.