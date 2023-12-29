Мужчина, зарезавший любовницу отца в Татарстане, получил 15 лет строгача

В Верховном суде Татарстана поставили точку в деле мужчины, зарезавшего любовницу отца. Его признали виновным в убийстве и назначили наказание в виде 15 лет, колонии строгого режима. Также суд обязал татарстанца выплатить потерпевшей – дочери погибшей женщины – два миллиона рублей.

Государственный обвинитель сообщил «Татар-информу», что в прениях он запрашивал наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.

Напомним, сегодня подсудимый выступил с последним словом. Виновным он себя не считает. Также он заявил, что «настоящий убийца ходит на свободе».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что тело 50-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями шеи и головы было обнаружено в одном из домов на улице Полевая села Малая Бугульма летом прошлого года.

Через несколько дней после совершения преступления мужчина был задержан. Подозреваемый в жестоком убийстве – 24-летний местный житель. По версии следствия, убийство произошло на фоне неприязни юноши к женщине.

Как ранее сообщал «Татар-информу» собственный источник, жертва была любовницей отца подозреваемого. Мужчина считал, что именно она виновата в распаде семьи и таким образом «решил вопрос».